VTT:n johtava tutkija: ”Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama raportti ymmärrettiin heti väärin”

Lisää väärinkäsityksiä

Nyt Laurikko kertoo, millaisen toimeksiannon pohjalta paljon puhuttanut ohjelma syntyi.– Kaikessa yksinkertaisuudessaan työryhmän käskettiin luetella ne keinot, joilla Suomen liikenne muuttuisi hiilivapaaksi. Ja näin se teki.Julkisessa keskustelussa on Laurikon mukaan päädytty väärinkäsitykseen toimenpideohjelman tarkoituksesta.– Se on otettu vastaan jonkinlaisena vaatimuksena, itsensä toteuttavana ennustuksena. Tällaiseksi sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu.Kyse on pelkästä keinovalikoimasta, joilla liikenteen päästöt voidaan laskelmiemme mukaan leikata nollaan, Laurikko sanoo.– Näiden keinojen käytöstä ja toimeenpanosta päätetään sitten erikseen poliittisessa keskustelussa.Toimenpideohjelman keinovalikoimaan kuuluu yhteensä 28 kohtaa.Niihin lukeutuvat muun muassa fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristäminen, henkilöautolla ajettujen kilometrien karsiminen ja tiemaksujen käyttöönotto kaupungeissa.Yhtenä selkeänä tavoitteena työryhmän valmistelemasta raportista erottuu pyrkimys vähentää henkilöautosuoritetta.Henkilöautosuoritteen kehitys niin ikään on perinteisesti kytketty bruttokansantuotteen. Näin ollen vastassa voi olla merkittävä ristiriita, mikäli bruttokansantuotteen kasvattaminen säilyy jatkossakin Suomen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena.Laurikon mukaan kyse on jälleen väärinkäsityksestä.– Ilmeisesti asia on ymmärretty niin, että tavoitteena olisi vähentää matkoja. Tosiasiassa tavoite on muuttaa matkatapaa, mikä on aivan eri asia. Vastedes ihmiset käyttäisivät siis enemmän julkista liikennettä, eli kulkisivat junilla ja busseilla henkilöautolla ajamisen sijasta.