Autot

Toyota tuo ensi vuonna takaisin automallin, joka saa autofanin suun virneeseen

Toyota tuo ensi vuonna takaisin automallin, joka saa autofanin suun virneeseen

15.12. 15:47

Paluu Supran paluu autokartalle on yksi ensi vuoden odotetuista tapauksista.

Pariisin autonäyttelyssä aiemmin syksyllä nähty GR (Gazoo Racing) Supra on kisakonsepti, joka antaa viitteet myös katuversion konstruktiosta. Toyotan mukaan ensi vuonna lanseerattava uusi Supra on tinkimätön yhdistelmä Supran parhaita perinteitä ja tämän päivän hienointa ja edistyneintä autourheilutekniikkaa.



Moottoriksi on luvassa BMW:n kolmelitrainen suora kuutonen (ilmeisimmin 335 hevosvoimaa) tai kaksilitrainen nelisylinterinen (noin 262 hevosvoimaa).



Veto on luonnollisesti taka-akselilla. Vaihteistoksi lienee suunniteltu ainoastaan automaattia.



Uusi Supra tulee sijoittumaan Toyotan mallistossa nykyisen GT86:n yläpuolelle.