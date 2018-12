IS ensiesittelyssä: Škoda Scala tarjoaa lähes farkkumaisia mittoja ja suomalaisia lämmittäviä ominaisuuksia

Autot

Sinänsä kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt, että Škoda esittelee automallin, jota on vaikea kategorisoida tiukasti mihinkään yhteen kokoluokkaan.Virallisesti Scala on hatchback, mutta sen muodot ovat melkein kuin farmarissa. Ulkomitoiltaan Scala osuu 4,36 metrin mittaisena Golf-kokoluokaan, mutta sisätiloiltaan se ei jää edes kauas Octaviasta. Leveyttä korilla on 1,79 metriä, ja katto asettu 1,47 metrin korkeuteen tien pinnasta.Scalan muodoissa on piirteitä Pariisin autonäyttelyssä syksyllä esitellystä Vision RS -konseptiautosta, mitä nyt konseptin villeimmät ideat on karsittu matkalla tuotantoon. Ulkomuodot ovat varsin selkeät, ja VW-konsernin tyyliin niitä korostetaan erittäin terävillä pokkauksilla.Sisälle istuttaessa laatuvaikutelma on hyvä – joskaan ei pramea. Näyttävä 9,2-tuumainen ”kelluva” kosketusnäyttö keventää kojelaudan ilmettä.Modernin ohjaamon takana takapenkkiläiset ovat tyytyväisiä tiloihinsa: sekä jalka- että pääntilaa on hyvin. Tämä ei ole ihme, sillä Scalan akseliväli on 2,65 metriä. Myös takapuolituntumalla ollaan jo lähellä Octavian sisämittoja. Tämä selittyy sillä, että seuraavan sukupolven Octavia kasvaa hieman nykyisestä.Myös tavaratila on kookas, etenkin tämän kokoluokan ”hatchbackiksi”. Kontti ilmaisee 467 litraa, eli sekin on melkein farkkumitoissa. Fabian farmariversioon mahtuu tavaraa jopa 530 litran edestä. Scalan nostokynnys on toki hatchbackille tyypillinen, eli tavaroita on hieman kuroteltava syvästä tavaratilasta.Myös varusteluun on satsattu. Digitaalinen 10,25 tuumaa leveä ja muokattava mittaristo yhdessä kojelaudan ison ”kelluvan” ja 9,2-tuumaisen kosketusnäytön kanssa tekee ohjaamosta modernin. Älykännykkä latautuu langattomasti, ja tarjolla on jatkuva verkkoyhteys.Terävästi maailmaa katsovat ajovalot ja myös takavalot on toteutettu led-tekniikalla. Keulalle saa lisähintaan myös täysledit. Takaluukun saa aukeamaan sähköisesti, ja myös heilauttamalla jalkaa puskurin alapuolella. Vetokoukku tulee sekin esiin sähköisesti tarvittaessa.Suomalaisia lämmittävät ratinlämmityksen lisäksi myös lämpiävä tuulilasi sekä takapenkkiläisten lämmitettävät reunapaikat. Polttoainesäiliön luukun takaa löytyy tuttu jääskrapa.Arkiajoihin tuovat mukavuutta muun muassa mukautuva vakionopeudensäädin ja pysäköintiavustin. Turvavarustelu on kaikkiaan kattava, modernien avustimien avulla vähennetään kolarin ja pienempien osumien mahdollisuutta. Laajennettu kuolleen kulman varoitin näkee nyt esimerkiksi peräti 70 metrin päähän. Jos sattuu kolahtamaan, turvatyynyjä on enimmillään yhdeksän.Moottorivalikoiman hinnat alkaen -malleiksi tarjotaan kahta ahdettua kolmisylinteristä bensaversiota; lähtömallin teho on 95 heppaa, kun tehokkaammassa versiossa on paukkuja 115 hevosvoimaa. Näiden yläpuolella on uuden sukupolven 1,5-litrainen nelisylinterinen ja 150-hevosvoimainen vaihtoehto. Ainoa diesel on 1,6-litrainen, josta houkutellaan ulos 115 heppaa. Tarjolle on tulossa myös kolmisylinterinen ja 90-hevosvoimainen versio, johon voidaan tankata maakaasua.Pienin moottoriversio tulee aina viisilovisella manuaalivaihteistolla. Muihin versioihin tarjotaan joko kuusiportaista manuaalia tai seitsenvaihteista kaksoiskytkinautomaattia. Ainoastaan maakaasuversioon automaattia ei saa.Škoda pelaa taitavasti mallistopeliään. Fabia on isohko mutta silti melko tavallinen pikkuauto, mutta farmariperä tuo sen tavaratilaan merkittävästi lisälitroja. Takatilat jäävät kuitenkin ahtaiksi monelle perheelliselle. Tähän puutteeseen tarjotaan Scalaa. Sen kontin litrat jäävät hieman Fabia-farkusta, mutta matkustamo on modernimpi ja selvästi avarampi.Škodalla on myös kompakti katumaasturi Karoq trendiaalloilla ratsastaville, kun taas perinteisempää vaihtoehtoa halajaville tarjotaan Octaviaa ja Octavian farmariversiota: ne kasvavat hieman seuraavassa sukupolvessa. Näiden päälle on vielä Superb, Superb-farmari ja Kodiaq. Erilaisten ihmisten tarpeet on melko hyvin täytetty.Kun Berliinin muuri murtui ja Škoda siirtyi länteen, sillä oli vuonna 1991 valmistuksessa vain yksi korimalli. Niitä myytiin sinä vuonna 172000 kappaletta. Nyt mallisto on kasvanut seitsemään ja Škodan kokonaismyynti on jo yli 1,2 miljoonaa. Jotain on tehty selvästi oikein.Suomeen Scala ehtii keväällä. Alkuun tarjolle tulee vain yksi koriversio, mutta saman tekniikan päälle on luvassa hieman myöhemmin myös Karoqia kompaktimpi katumaasturi.