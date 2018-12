Ensitestissä Mercedes-AMG A 35 4Matic: Moottorijarrutuksissa rööreissä paukkuu suorastaan poikamaisen räväkästi

Autot

Tuore A-sarjan Mercedes-Benz saa pian mallistoonsa kipakimman versionsa, uuden Merecedes-AMG A 35 4Matic -mallin.Kuten nimikin kertoo, kyseessä on suomalaisittain tutuksi tulleen A-sarjan AMG-viritetty sporttipeli. Malli on tärkeä Daimlerille siksi, että se toimii hyvänä houkuttimena nuorempien asiakkaiden haalimisessa, kun Mersun asiakaskuntaa pyritään edelleen nuorentamaan.Tässä astuu kuvaan myös raha, jota nuorimmilla autonostajilla ei yleensä ole liiaksi. Toistaiseksi pienimmän Mercedes-AMG -mallin hinta on saatu nimittäin puristettua Saksassa uutena alle 50 000 euroon.Suomessa auton verottomaan hintaan lisätään tietenkin ensin tuntuva arvonlisävero, ja sitten vielä autoveroa rutkasti päälle.Niinpä tästäkin Mercedes-AMG:n pikkusportista tulee tuntuvasti kalliimpi kuin Saksassa. Ei siis olisi yllätys, jos Suomi-hinnat alkaisivat numerolla seitsemän.Daimlerin laatima hintastrategia ei siis oikein toimi meillä, mutta myös kilpailijat kärsivät samasta ongelmasta.Auton lopullinen hinta Suomessa selviää tammikuussa.Joka tapauksessa A-sarjan AMG toimii hyvänä ponnahduslautana legendaarisen saksalaisen virityspajan maailmaan, vaikkapa sitten muutaman vuoden kuluttua käytettynä, jos ei muuten.Autossa on keulalla iskutilavuudeltaan tavanomainen 2,0-litrainen turboahdettu voimanlähde, josta on kuitenkin kutiteltu AMG-pajan velhojen käsissä ulos peräti 306 hevosvoimaa ja 400 newtonmetriä vääntöä.Moottori on ahdettu twin scroll -tyyppisesti. Voima siirtyy kaikille pyörille seitsemänportaisen AMG Speedshift -kaksoiskytkinvaihteiston välityksin.Kaasu reagoi hyvin, ja vaihdot tapahtuvat nopeasti. Auto sinkoutuu nollasta sataan kilometriin tunnissa vain 4,7 sekunnissa, joten kyseessä on tavallisen A-Mersun aidosti vikkelämpi velikulta.Ohjaamossa tapaa nykyisin tutun Mercedes-maailman. Turbiineja muistuttavat ilmansuuttimet sekä mittaristo- ja leveät näytöt ovat tuttuja elementtejä.Edessä hyvä ajoasento löytyy luontevasti. Ohjauspyörän säädöt ovat esimerkilliset.Noin 185- ja 180-senttiset henkilöt mahtuvat istumaan autossa peräkkäin ongelmitta, siitä pidemmillä yhdistelmillä tulee ahdasta.Mercedes-AMG:n pienimmän uutuuden takajousitus on rakennettu nelitukivarsien varaan, jotka ovat yläosastaan kiinteästi, ilman kumipuslia auton koriin kiinnitetyt.Autossa on vakiona 4Matic-neliveto, jonka avulla voima saadaan paremmin siirrettyä tien pintaan, ja mekaanista pitoa on enemmän tarjolla.Taka-akselille on sijoitettu myös sähköisesti ohjattu kompakti monilevykytkin, joka annostelee takapyörille välittyvän voiman määrää.Kytkimen toimintaan vaikuttavat ajonopeuden lisäksi muun muassa sivuttais- ja pitkittäiskiihtyvyys, ohjauspyörän kääntökulma ja kaasupolkimen asento.Enimmillään ZF:n valmistamalle taka-akselille siirtyy puolet moottorin tuottamasta voimasta. Juuri tämä tekee pikku-AMG:stä tavallista nautittavamman ajettavan.Epäilijöille kerrottakoon, että sähköisesti ohjattu ratkaisu on toimissaan niin nopea, ettei se ala arpoa sopivaa välityssuhdetta uudelleen, jos mutkassa on niin sanotusti ”tilanne päällä”.Tien päälle lähdettäessä kuljettajaa hemmotellaan, niin kuin odottaa saattaakin. Auto tottelee ohjausliikkeitä nöyrän tarkasti. Käteen mainiosti istuva ohjauspyörä on AMG-viritelty.Jo perus- A-sarjalainen on miellyttävä ajettava, jonka ohjaustuntuma on tarkan neutraali, eikä kuljettajan tarvitse huolehtia ajosuunnassa pysymisestä liiaksi.AMG-viritys ja alusta vievät asiat tästäkin pidemmälle. Ohjausvaihde on nopea, ja tuntuma tiehen asiallisen jämäkkä.Ohjausvastetta on tässä A-sarjalaisessa tavanomaista enemmän läsnä, ja pyöriltä välittyy selkeä kuva siitä, mihin suuntaan auto on ohjautumassa.Alusta tekee työtään huomaamattoman siististi. Pikkuinen A-AMG on syheröteillä kuin kotonaan.Sisäajomelu autossa pysyy normaalisti asiallisen matalalla tasolla, mutta Sport+ -ajotilassa pakoääniä hallitaan siten, että rööreissä alkaa etenkin moottorijarrutusten aikana paukkua suorastaan poikamaisella räväkkyydellä. Tämänkaltaiseen autoon pieni leikittely sopiikin hyvin.Moni varmasti huokaa, että kunpa vain sitä ”leikkirahaa” ei vain tarvittaisi niin paljon.Meillä A-sarjan AMG lanseerataan ensi kevään aikana.