Autot

Katso lista: Tässä ovat liikenteen hiilipäästöjen poistamisen 28 keinoa – yhteensä miljarditason kustannukset

1. Kestävien liikkumispalvelujen kehittäminen

2. Liikenneinvestoinnit

3. Tiemaksut kaupunkeihin

4. Fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristäminen

5. Pysäköintipolitiikka

6. Yhdyskuntarakenne

7. Kansalaisten kannustaminen

8. Polttoaineveron nostaminen

9. Logistiikan tehostaminen

10. Raskaan liikenteen kilometrimaksu

11. Liikennettä pois maantieverkolta

12. Kuljetustuet

13. CO2-arvojen tiukentaminen

14. Hankintatuet

15. Jakeluinfratuet

16. Verojen päästöporrastus

17. Verotukien poistaminen

18. Julkiset hankinnat

19. Romutus- ja muunnostuet

20. Neuvontaa ajoneuvohankintoihin

21. Bensiini- ja dieselautojen myyntikielto

22. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen jatkaminen

23. Investointituet uusiutuville polttoaineille

24. Biokaasun verotuki

25. Bensiiniä korvataan uusiutuvilla polttoaineilla

26. Lento- ja vesiliikenteen päästöttömyyden edistäminen

27. Kansallinen suunnitelma kestävästä polttoainetuotannosta

28. Fossiilisten polttoaineiden myyntikielto v. 2045

Kaikkiaan liikenteen ilmastotyöryhmä esittää 28 konkreettista keinoa hiilettömään liikenteeseen. Seuraavassa lyhyesti esiteltynä kyseiset keinot ja dokumenteissa niitä koskeviksi esitetyt summittaiset kustannukset.Muun muassa joukkoliikennettä ja erilaisia liikkumispaketteja kehitetään. Lisäksi toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Päästövähennys syntyy liikkumisen siirtymästä, johon ohjataan muilla keinoilla (mm. tiemaksut, polttoainevero). Kustannusarvio 460 miljoonaa euroa/vuosi.Päästöjä lisääviä investointeja kuten uusia moottoriteitä ei toteuteta enää kuin poikkeustapauksissa. Suuria panostuksia kiskoliikenteeseen. Kustannus kaikkiaan jopa 17 miljardia euroa johon voidaan tosin vaikuttaa merkittävästi sillä, mihin investoinnit kohdennetaan.Kaupunkiseutujen tiemaksut mahdollistetaan lainsäädännöllä. Tuloja arviolta 150 milj. euroa vuodessa.Polttoaineveron nostaminen vuosina 2020-44 on keskeinen osa liikenteen päästövähennysohjelmaa. Laskelmissa käytetty lähtöarviona 3 sentin veronkorotusta per litra (vaikutus valtion tuloihin silloin +100 M€/vuosi). Vuoteen 2045 mennessä mahdollisesti jopa 2,50 euron korotus litrahintaan (inflaatiota ei huomioitu laskelmassa).Yksityisautoilun houkuttelevuutta vähennetään pysäköinnin hintaa nostamalla ja saatavuutta heikentämällä. Pysäköinti ohjataan ”keskitettyihin yksiköihin” kuten liityntäpysäköintialueille. Ilmaisesta työpaikkapysäköinnistä luovutaan. Vain pieniä tulovaikutuksia.Suunnittelun ja maapolitiikan keinoin ohjataan asuminen, työpaikat ja palvelut etenkin kaupunkiseuduilla keskuksiin, alakeskuksiin sekä joukkoliikenteen solmukohtiin. Ei suuria arvioituja tulovaikutuksia.Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi viestintä, markkinointi, kokeilut ja erilaiset suunnitelmat. Työnantajat ohjaamaan työntekijöidensä työmatkaliikkumista. Rahantarve noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.Tavoitteena on tehdä fossiilisilla polttoaineilla ajaminen kannattamattomaksi ja houkutella ihmisiä ja yrityksiä siirtymään vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja/tai liikennemuotoihin. Muutoksen arvioidaan lisäävän verotuottoja. Raportin mukaan ”muutamien senttien vuosittaiset korotukset olisivat joitakin promilleja kuljetetun tavaran arvosta”.Kuljetuskapasiteetin käyttöä tehostetaan digitalisaatiolla ja entistä suuremmilla ajoneuvoilla. Asutuskeskittymien lähistölle rakennetaan ns. hubeja, joihin kuljetusvirrat keskitetään. Kustannuksista ei arviota.Kilometripohjainen tiemaksu otetaan käyttöön raskaassa liikenteessä. Vaikutusmekanismi samankaltainen kuin polttoaineveron nostossa, mutta mahdollisuudet säätää järjestelmää ovat monipuolisemmat. Ei kustannusarviota.Kuljetuksia siirretään ja yhdistetään rautatie- ja vesikuljetuksiin. Mahdollisesti ”merkittäviä kustannuksia”.Kasvihuonekaasupäästöjen huomioon ottaminen alueellisten kuljetustukien myöntämisessä. Ei talousvaikutusarviota.Autonvalmistajia koskevaan EU-lainsäädäntöön vaikutetaan niin, että uusia henkilö- ja pakettiautoja sekä raskasta kalustoa koskevat CO2-raja-arvot olisivat mahdollisimman tiukat. Autojen hankintahinta saattaa kasvaa.Sähköautojen ostotukea jatketaan. Suunnitteilla myös mm. käyttövoimasta riippuvia, työsuhde- ja pakettiautoja sekä sähköpyöriä koskevia uusia tukia. Kustannus henkilöautojen osalta kymmeniä miljoonia euroja per vuosi, sähköpyörät 3-6 miljoonaa euroa/vuosi.Kiireellisimpänä kohdennetaan tukea sähköautojen kotilatausinfrastruktuurin rakentamiseksi taloyhtiöissä. Kustannusarvio 25 M€/vuosi.Autoveron rinnalla selvitetään siirtymistä Ruotsin mukaiseen ns. Bonus-malus-malliin, jossa nolla- ja vähäpäästöisten autojen hankintoja tuettaisiin suuripäästöisten autojen käytöstä perittävillä maksuilla. Lisäksi selvitetään kilometriverotukseen siirtymistä. Tulot valtiolle 50 miljoonaa euroa. Vaikutus kohdistuisi ensisijaisesti vanhempaan autokantaan ja pienituloisiin.Selvitetään liikenteen polttoaineiden verotukseen sisältyvien verotukien ja niitä kompensoivien käyttövoimaverojen vaiheittaista poistamista.Julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa edellytetään vuodesta 2025 eteenpäin tietty minimiosuus sähköautoja. Hankintakustannukset voivat ainakin aluksi kasvaa, mutta käyttökustannukset vastaavasti pienenevät.Toteutetaan vanhojen henkilöautojen romutuspalkkiokampanjoita ja jatketaan henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamisen tukea. Kustannusarvio joitakin miljoonia euroja per vuosi.Virastojen ja autoalan tuottamaa autovalintoihin liittyvää neuvontaa kansalaisille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Kustannusarvio 1,5 M€/vuosi.”Huolehditaan siitä, että bensiini- ja dieselkäyttöisten uusien henkilöautojen myynti päättyy Suomessa viimeistään vuonna 2035”. Ei arviota kustannuksista.Biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineista nostetaan 30 prosenttiin vuonna 2030 ja sataan prosenttiin vuonna 2045. Vaikutus polttoainehintaan arviolta -3:n ja +14 prosentin välillä v. 2030.Kustannusarvio 40-50 miljoonaa euroa vuodessa lähivuosien ajan. Tuotannon investointikustannukset noin 1,5 mrd. euroa ennen 2030.Varmistaa osaltaan kilpailukykyisen liikennepolttoaineen tarjonnan kuluttajille ja ammattiliikenteelle. Kustannusvaikutus: Verokertymän arvioidaan pienenevän.Polttoainestandardeissa sallitun etanolipitoisuuden raja nostetaan 20 prosenttiin 2020-luvulla ja ”mahdollisesti 30 prosenttiin 2030-luvulla”. Ei merkittäviä arvioituja tulo- tai menovaikutuksia.Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa edistetään mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Uusiutuvan polttoaineen tuoma päästövähennys riippuu sekoitussuhteesta ja korvattavan fossiilisen polttoaineen määrästä.”Tunnistetaan nykyistä paremmin uusiutuvien polttoaineiden tuotannon mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat sekä tehokkaat edistämistoimenpiteet”. Ei kustannusarviota.”Nykyhetkeen vaikuttava viestinnällinen työkalu”. Pitkän aikavälin vaikutuksia vaikea arvioida, koska vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien pitkän aikavälin teknologisesta ja hintakehityksestä ei varmuutta. Suuntaa uudelleen joidenkin yritysten liiketoimintaa. Ei kustannusarviota.