Näin polttoainehintojen ja ajoneuvoveron korotuksissa on määrä edetä – muuten pala voi olla liian iso kerralla nieltäväksi

Autot

Näin polttoainehintojen ja ajoneuvoveron korotuksissa on määrä edetä – muuten pala voi olla liian iso kerralla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenteeseen ja päästöihin liittyvät asiat saavat yleensä voimakkaan ja joskus aggressiivisenkin vastaanoton. Niin tässäkin tullee käymään.