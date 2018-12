Mies pettyi Audinsa tehoihin: Käräjät maksoivat yli 20 000 euroa – asian olisi saanut kuntoon muutamalla satasella

Autot

Mies pettyi Audinsa tehoihin: Käräjät maksoivat yli 20 000 euroa – asian olisi saanut kuntoon muutamalla satas

Yli 13 000 euroa maksanut Audi A4 Quattro on tuottanut jo kaksi pettymystä 45-vuotiaalle joensuulaismiehelle.Ensin mies sai todeta, etteivät Saksasta tuodun tehot olleetkaan 300 hevosvoimaa. Moiset tehot mies oli kuvitellut autoon sen mukana tulleesta asiakirjasta, joka kertoi tehojen optimoinnista.Eikä auttanut asian riitauttaminenkaan: Keski-Suomen käräjäoikeus ei purkanut miehen tekemiä kauppoja.Oikeudenkäynti maksoi hevosvoimia kaivanneelle lähes 21 000 euroa. Hevosvoimien päivitys haluttuun 300 hevosvoimaan olisi maksanut alan liikkeessä vain muutaman satasen.Riitautettu kauppa tehtiin jyväskyläläisessä autoliikkeessä viime vuoden elokuussa. Tiedon 300 hevosvoimasta ostaja kertoi saaneensa autoliikkeen myyjältä.Kauppojen jälkeen mies vei auton yritykseen, joka tarkisti tehot dynamometrillä. Mittaus paljasti auton tehoiksi 254,6 hevosvoimaa.Vuosimallin 2006 kolmelitraisella diesel-Quattrolla oli myyntihetkellä ajettu 265 kilometriä. Suomeen auto oli tuotu juuri ennen kauppoja.Riidan ytimessä oli kauppapapereiden joukossa ollut asiakirja. Se kertoi auton aiemmin omistaneen saksalaismiehen käyttäneen Audinsa ohjelmoinnissa, minkä seurauksena tehot olivat nousseet tehdassäätöisestä 233 hevosvoimasta 300:aan.Miehen mukaan automyyjä oli luvannut, että autosta löytyy 300 hevosvoimaa. Mies korosti ostaneensa auton juuri tehojen perusteella.Myyjä kertoi oikeudessa toisen version. Hän korosti ostajalle, ettei ”ole täyttä varmuutta siitä, onko 300 hevosvoiman ohjelmointi enää voimassa vai ei”. Myyjä muisti myös ostajan jatkokysymyksen:– Voiko autosta saada tällaiset tehot irti, ostaja oli myyjän mukaan kysynyt.– Voi saada, tähänkin ne on saatu, myyjä kertoi vastanneensa.Myyjä oli varma siitä, ettei ostajalle luvattu autossa olevan myyntihetkellä 300 hevosvoiman tehoja. Keskustelun läheltä seuranneet kaksi todistajaa, joista toinen oli autokauppias, vahvistivat myyjän kertomuksen.Käräjäoikeus korostaa ratkaisussaan, että kanteen suhteen näyttötaakka on kantajalla.– Erityisesti kantajalla on näyttötaakka siitä, että sopimuksen sisältö poikkeaa siitä, mitä kirjallisesti on sovittu, ratkaisussa muistutetaan.Riidatonta asiassa oli se, että autoa markkinoitiin vakiotehoilla eli 233 hevosvoimalla. Myös kauppakirjassa mainitut tehot olivat samat.Todistajien uskottavuutta lisäsi oikeuden mukaan se, että ostaja riitautti kaupan jo kaksi päivää kaupanteon jälkeen.– On todennäköistä, että he pystyvät melko tarkasti muistamaan keskustelun sisällön, oikeus arvioi.– Käräjäoikeuden johtopäätös on, että kantajan todistelua ei voida pitää uskottavampana kuin vastaajien todistelua.Mies ehti maksaa 7000 euron käteismaksun lisäksi noin 1350 euroa rahoitusyhtiölle. Oikeudessa mies vaati maksamiaan rahoja takaisin.Vaatimus karahti kiville. Oikeudenkäynti tuli miehelle kalliiksi, sillä hän joutuu maksamaan sekä omat että vastapuolen kulut, yhteensä lähes 21 000 euroa. Miehen oma avustajanpalkkio syö summasta suurimman osan, runsaat 12 500 euroa.Tehojen päivittäminen takaisin 300 hevosvoimaan olisi maksanut myyjän arvion mukaan enintään 450 euroa.