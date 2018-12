Autot

Muun muassa tällaisia 35 000 euroa maksavia autoja halutaan kansalaisten ostavan

Yksi sähköä hyödyntävän hybridiautoilun edelläkävijöistä on uudistunut Toyota Prius. Hinnaltaan se edustaa lähinnä sitä nurkkaa, johon sähköajamisesta haaveilevat kansalaiset katsovat.Vasta julkistetun tiedon mukaan uudistuneen mallin ennakkohinnat alkavat 35 915 eurosta. Perspektiiviä antaa se, että Autoliiton mukaan Suomessa on liikennekäytössä 2,7 miljoonaa henkilöautoa, joiden arvo on keskimäärin 3 600 euroa.Los Angelesin autonäyttelyssä marraskuussa 2019 esitelty, uudistunut Prius tuo koko mallistoon AWD-i -nelivedon.Uuden Priuksen ulkonäkö muuttuu hieman keulan ja perän osalta. Sisätiloissa uutuutena on muun muassa uusi multimediajärjestelmä ja tuulilasinäyttö kehittyneillä ominaisuuksilla.Mallistossa on kaksi varustetasoa, Active ja Premium. Näistä Active tarjoaa erittäin kattavan perusvarustelun, johon sisältyy mm. kevytmetallivanteet, Bi-led-ajovalot, automaattinen kaksialueinen ilmastointi ja täysi Toyota Safety Sense -turvavarustelu sisältäen esimerkiksi mukautuvan vakionopeussäätimen sekä törmäyksenestojärjestelmän. Premium lisää varusteisiin esimerkiksi JBL Premium -audiojärjestelmän ja navigointijärjestelmän.Uudistunut Prius saapuu Suomeen keväällä 2019.