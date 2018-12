Kommentti: Päästöohjelmien laatijoilla realismi ja mittakaavat sekaisin

Autot

Päästöohjelmien laatijoilla realismi ja mittakaavat sekaisin





Saman hiilidioksidimäärän saa tuntumaan halutessaan joko suurelta tai pieneltä.

Viimeksi kuluneiden viikkojen aikana on nähty useita ulostuloja liikenteen ilmastopolitiikan saralla. Ensimmäinen tuprahdus tuli Ilmastopaneelilta, joka ehdotti polttomoottoriautojen tuontikieltoa vuonna 2025 ja ostokieltoa vuonna 2027. Ulostulo sai osakseen lähinnä vaivaantunutta naureskelua.Pohditaanpa. Tästä hetkestä mitattuna kuuden vuoden päästä polttomoottoriautojen tuonti Suomeen päättyisi. Kuuden vuoden päästä tarjolla on toki enemmän sähköautoja kuin tänä päivänä, mutta ajatus siitä, että Suomessa vuosittain myytävät noin 118 000 uutta autoa olisivat sähköautoja, on lähinnä jossain absurdin yläpuolella.Vertailuluvuksi voidaan antaa, että viime vuonna maailmassa valmistui 780 000 sähköautoa. Näistä joka neljäs, eli tarkalleen 199 826 kappaletta myytiin Yhdysvalloissa. Markkina tosin kasvaa voimakkaasti tällä hetkellä, mikä on ilman muuta hyvä asia ainakin kaupunkien ilmanlaadun kannalta.Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra puolestaan esitti, että vuonna 2030, eli jo 11 vuoden kuluttua Suomen teillä liikkuisi 700 000 sähköautoa. Se tarkoittaisi, että vuosittain niitä pitäisi myydä melkein 70 000 kappaletta joka ikinen vuosi, alkaen siis parin viikon kuluttua. Ovatkohan maailman autonvalmistajat valmiina tulevaan suomalaisten intoon ostaa sähköautoja?Tuorein ulostulija on liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), joka keskiviikkona julkaisi oman näkemyksensä hiilivapaasta liikenteestä vuoteen 2045 mennessä. LVM:n mukaan vuonna 2030 Suomen teillä liikkuisi 670 000 sähköautoa ja 130 000 biokaasukäyttöistä autoa. Jos näitä numeroita tarkastelee pelkkinä lukuina, niin kiistatta ne ovat realistisimmat kuin eri instansseilta on saatu viime aikoina ulos, tosin marginaali Sitran lukemiin ei ole kuin 30 000 autoa.Kaikkien näiden tahojen tavoitteisiin on kirjattu myös yksityisautoilla ajettavan liikennesuoritteen määrän taittaminen alaspäin. Uusia väylähankkeita kumipyöräkulkineille ei aloiteta, sillä ”se lisää päästöjä”. Ilmeisesti tuon lauseen kirjoittaneet eivät muista, että samaan aikaan samassa raportissa suomalaiset ostavat pää märkänä ”päästöttömiä” autoja.Autojen maahantuojia edustava Autotuojat ja -teollisuus ry on laskenut myös uudistusten vaikutuksia liikenteen päästötasoon. Se ehdottaa esimerkiksi asteittaista autoverosta luopumista, jolla olisi laskennallinen, autokannan uudistumista 3–4 vuodella nopeuttava vaikutus loppuun vietynä. Työsuhdeautojen puolella edunvalvoja ehdottaa vähäpäästöisten autojen verotusarvon alentamista, 2-3-vuotiaita entisiä liisareita kun valuu hyvällä vauhdilla kuluttajien ostettavaksi sopimusten päätyttyä jo tälläkin hetkellä.Sitra, LVM ja Ilmastopaneeli ovat auliisti unohtaneet mittakaavat asioista. Kun lukuarvoja esitetään sopivassa perspektiivissä, saadaan ne näyttämään paljon pahemmalta kuin ovatkaan. LVM:n tuoreimman laskelman mukaan 93 prosenttia liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä. Sama luku tosin voidaan laskea niinkin, että koko Suomen Co2-päästöistä 17 prosenttia tulee tieliikenteestä, ja henkilöautojen osuus kaikista päästöistä on noin 9 prosenttia.Saman hiilidioksidimäärän saa tuntumaan halutessaan joko suurelta tai pieneltä.Otetaanpa lisää mittakaavaa. SSAB:n Raahen terästehtaan vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 3,8 miljoonaa tonnia, helsinkiläisten energiantuotannosta vastaavan Helen Oy:n puolestaan 3,3 miljoonaa tonnia, yhteensä nämä kaksi suurinta ”tehdasta” siis päästävät ilmaan 7,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuositasolla.Suomen henkilöautoliikenne tuottaa kokonaisuutena 5,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Mittakaavaa siinäkin, kerrakseen.