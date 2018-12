Autot

Valtiovarainministeriö tyrmää kovasanaisesti liikenteen päästöohjelman – ”vain ohjauskeinolistaus”

Toisin kuin loppuraportissa tuodaan esiin, ehdotettujen toimenpiteiden ja ohjauskeinojen ei voida katsoa muodostavan toteuttamiskelpoista ohjelmaehdotusta, joka poistaisi liikenteen päästöt kokonaan vuoteen 2045 mennessä kustannustehokkaalla tavalla.Muun muassa näin räväkästi ottaa valtiovarainministeriö kantaa juuri julkaistuun hiilettömän liikenteen toimenpideohjelmaan.Käytännössä rahaministeriötä kismittää esimerkiksi se, että loppuraportissa yhdeksi keskeiseksi alatavoitteeksi on valittu autokannan uusiutumisen huomattava nopeutuminen, vaikka raportissa ei ole käytännössä lainkaan analysoitu autokannan uusiutumisen nopeuteen vaikuttavia asioita eikä uusiutumisnopeuden merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.Ministeriön mukaan loppuraportissa on myös lukuisia muita puutteita.Loppuraportti ei esimerkiksi sisällä nykyisten päästöjen vähentämiseen tähtäävien rakenteiden vaikutusten arviointia, mikä on edellytys sille, että voidaan esittää arvioita siitä, paljonko raportissa ehdotetut (lisä-)toimenpiteet ja -ohjauskeinot vaikuttaisivat. Esimerkiksi verotusta koskevien toimenpide-ehdotusten tulisi pohjautua käsitykseen nykyisestä tieliikenteen verotuskokonaisuudesta ja sen toimivuudesta päästöjen vähentämisen kannalta, ministeriön eriävässä mielipiteessä ladataan.Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan loppuraportissa on myös sellaisia toimenpide-ehdotuksia, jotka voivat olla erityisen ongelmallisia kun asiaa tarkastellaan laajemmin julkisten varojen käytön näkökulmasta:Päästöjen vähentämisen edistämiseksi loppuraportissa esimerkiksi esitetään useita tietynlaiseen kulutukseen suunnattuja tukia, esimerkiksi sähköautojen hankintatukia. Kulutustukia voidaan pitää yleisellä tasolla ongelmallisina politiikkainstrumentteina, koska sektorirajat ylittävästä näkökulmasta katsottuna epäselväksi usein jää, miksi juuri tiettyä kotitalouksien kulutusta pitäisi tukea veronmaksajien rahoilla jonkin toisen kulutuksen sijaan. Kulutuskohteita, joita voidaan jostakin näkökulmasta pitää jonkin hyväksi katsotun politiikkatavoitteen mukaisena, on eri sektoreilla valtava määrä. Kuten tuet yleensäkin, myös kulutustuet pitää viime kädessä rahoittaa joko menoleikkauksilla toisaalla tai veronkorotuksilla.Kaikkiaan valtiovarainministeriö pitää nyt julkaistua liikenteen ilmastopolitiikan toimenpideohjelmaa vain hyvänä ohjauskeinolistauksena ja lähtöpisteenä jatkoselvityksille.