Työryhmän tavoite: Suomen teillä kaksi miljoonaa sähköautoa vuonna 2045

Keinot osittain ristiriitaisia

Vuoden 2030 välitavoite on noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa.Tavoitteet sisältyvät liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraporttiin. Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -raportin mukaan tehokkain keino vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on vaikuttaa eri liikennemuotojen kysyntään.Lyhyellä aikavälillä tehokkain keino vaikuttaa liikenteen kysyntään ovat raportin mukaan tiemaksut kaupunkiseuduilla. Pitkällä aikavälillä keinona ovat investoinnit kestävään liikennejärjestelmään.Henkilöautoliikenteen pitäisi kääntyä hienoiseen laskuun jo vuonna 2025, jotta tavoite saavutettaisiin. Kysyntää ohjattaisiin raideliikenteeseen, linja-autoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn.Polttoaineveron korotus ja hankintatuet ohjaisivat työryhmän mukaan siirtymistä vähäpäästöisiin autoihin. Auto- ja ajoneuvoverojen päästöporrastuksen vahvistamisella voidaan voimistaa polttoaineveron ja hankintatukien vaikutusta.Työryhmä myöntää, että siirtyminen kestävään liikenteeseen vie aikaa, koska yhteiskunta on rakentunut vuosikymmenten aikana yksityisautoilun varaan.Keinot päästä vähäpäästöiseen liikenteeseen ovat osittain ristiriidassa keskenään, mitä ei voida välttää. Esimerkiksi nollapäästöisten autojen hankintaan liittyvät kannusteet eivät kannusta siirtymään joukkoliikenteeseen.Työryhmän mukaan siirtyminen liikenteen palveluihin ei myöskään ole mahdollista nopeassa tahdissa koko maassa. Haasteena on henkilöautoliikenteen korvaaminen alueilla, joissa on pitkät välimatkat ja joilla asukasmäärä ei riitä houkuttelevaan joukkoliikenteeseen.