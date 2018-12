Autot

Tällainen on japanilaisten uusi ”Pöllö” – pyrähtää sataseen virallisen arvon mukaan 1,921 sekunnissa

Aspark Owl on japanilainen projekti, joka sai alkunsa vuonna 2014. Nyt siitä on esitelty jo ties kuinka mones kehitysversio.

Tavoitteena on ollut luoda maailman nopeimmin 0-100 km/h kiihtyvä täyssähköauto, ja nyt siinä on mitä ilmeisemmin myös onnistuttu: Owl (suomeksi pöllö) -mallin tuorein versio pyrähtää nimittäin sataseen virallisen arvon mukaan 1,921 sekunnissa.Autossa on hiilikuitukori ja se painaa ainoastaan 860 kiloa. Vauhdin takaavat taka-akselille sijoitetut kaksi sähkömoottoria ja toimintamatkaa luvataan noin 150 kilometriä.Ja luonnollisesti ”Pöllön” voi myös ostaa; toimitukset alkavat valmistajan mukaan vuonna 2020 ja verotonta hintaa kertyy noin 3,1 miljoonaa euroa. Onneksi täyssähköautoilla on Suomessa matala autovero!