Hiilettömän liikenteen keinot julki – seuraa suorana kello 12

SUORA LÄHETYS Liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä eli ILMO45-ryhmä on etsinyt keinoja hiilettömään liikenteeseen.

Nyt työryhmä esittelee yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi tarkoitetun toimenpideohjelman, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. ISTV näyttää julkistustilaisuuden suorana lähetyksenä alkaen kello 12.



Toimenpideohjelma, joka on suunniteltu niin että se voidaan toteuttaa seuraavan kahden hallituskauden aikana eli vuosina 2019-2026, on valikoima keinoja, joilla hiilettömään liikenteeseen pitäisi päästä ” ilman kohtuutonta hintaa yhteiskunnalle”.



Jo tässä vaiheessa on selvää, että liikenteen hiilettömyys vaatii kuitenkin merkittäviä muutoksia niin käytettävissä polttoaineissa, verotuksessa, teknologiassa, asenteissa kuin tavassa liikkuakin.



Liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmän mukaan liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta kiihdyttävistä kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa. Suorassa lähetyksessä ilmastopaneelin asiantuntijat esittelevät uudet liikennepolitiikan toimenpiteet julkisesta liikenteestä jalankulkuun, veroista väyliin ja autojen käyttövoimista asennemuutokseen. Tilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeriön johtama työryhmä luovuttaa myös raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.