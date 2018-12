Autot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sulautetaan kahteen muuhun virastoon – uudeksi nimeksi Traficom

Traficomin rinnalle syntyvät myös uusi väylävirasto ”Väylä” sekä valtionyhtiö Traffic Management Finland Oy

Jatkossa uusi Traficom eli liikenne- ja viestintävirasto toimii valtakunnallisena tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittäjänä. Uusi virasto myös valvoo ja edistää liikenteen ja viestinnän markkinoita ja -palveluja.Liikenne- ja viestintäministeriön alla toimiva Traficom on ministeriön mukaan kansalaisia ja yrityksiä palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen joka vastaa myös tarvittavien tutkintojen järjestämisestä.Uuden viraston henkilöstömäärä on noin 900, eikä sen toiminnan käynnistyminen vaikuta yhdistyvien virastojen jo olemassa oleviin toimintoihin tai tarjottaviin palveluihin.Nykyisen Liikenneviraston tehtävistä kaikki ne tehtävät, jotka eivät suoranaisesti liity väylänpitoon, siirretään Traficomiin sekä sekä uuteen liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandiin. Samalla nykyisen Liikenneviraston nimi vaihtuu Väylävirastoksi, mutta virasto jatkaa keskeytyksettä toimintaansa. Uudesta väylävirastosta viranomainen käyttää nimeä ”Väylä”.Väylävirasto on joka tapauksessa tilaajaorganisaatio, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Virasto vastaa myös talvimerenkulusta ja sen palveluksessa on noin 400 henkilöä.Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- ja meriliikenteen ohjaus sekä virastossa vielä hoidettava rautatieliikenteenohjaus) siirretään puolestaan perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön eli Traffic Management Finland -nimiseen osakeyhtiöön.Laki, jolla Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi, vahvistettiin 13.7.2018 ja se tulee voimaan 1.1.2019.