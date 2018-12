Autot

Trafin sähköinen asiointi­palvelu pysyy toistaiseksi kiinni – lisätietoa illalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sähköinen asiointipalvelu pysyy toistaiseksi kiinni. Virasto kertoo julkaisevansa tarkempia tietoja tilanteesta illalla.Trafi sulki palvelun eilen, kun sähköisiin asiointipalveluihin kuuluvat ajokorttitiedot herättivät huolta. Ajokorttitiedoista on voinut selvitä ajo-oikeuden lisäksi muitakin henkilökohtaisia tietoja kuten esimerkiksi henkilön syntymävuosi. Yhdistelemällä tietoja muista palveluista on ollut mahdollista saada tietoon muun muassa hänen osoitteensa.Trafi ei osaa vielä arvioida, onko ajokorttitiedot sisältävä palvelu poissa käytöstä päiviä vai viikkoja.Liikenneministeriö pyytää viestintävirastolta selvitystä Trafin palveluiden tietosuojasta ja -turvasta. Ministeriön mukaan arvio on tehtävä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.Viestintäviraston on keskiviikkoon mennessä otettava kantaa siihen, voiko Trafin muut kuin ajokorttipalveluja koskevat verkkosivut avata laillisesti ja turvallisesti.