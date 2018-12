Autot

Autoilijoille helpotusta: Iso tietyö valmistui yhdeksän kuukautta etuajassa

10.12. 11:11

Tietyö Jos kansalaisilla onkin ajoittain syytä marista tietöiden ikuisuudelta tuntuvasta kestosta, pääkaupunkiseudulta tulee poikkeuksellinen uutinen.

Turunväylän lisäkaistat -hankkeen kolmannet kaistat avautuvat liikenteelle yhdeksän kuukautta etuajassa.



Kyseessä on Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteishanke, jossa Turunväylälle Kehä II:n ja Tuomarilan välille on rakennettu kolmannet kaistat, melusuojausta ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Hanke on edennyt valtavasti odotettua vauhdikkaammin. Lisäkaistat ja Kehä II:n uusi ramppi avautuvat liikenteen käyttöön huomenna tiistaina.



Rakennustyön nopeuteen vaikuttivat kesän ja alkusyksyn suotuisa sää.