Hyundai korjaa sähköautonsa toimintamatkaa – ”organisaatio tarjosi virheellisen testausmenetelmän sekä hyväksyi tuloksen”

Hyundai korjaa sähköautonsa toimintamatkaa – ”organisaatio tarjosi virheellisen testausmenetelmän sekä hyväksy

Syyskuusta 2018 alkaen kaikkien uusien Euroopan Unionin alueella myytävien autojen CO2-päästöt on mitattava uudella WLTP-testisyklillä, jossa käytetään standardoitua testiohjelmistoa ja jota valvoo nimetty testausviranomainen.WLTP-sykli pohjautuu eri puolilta maailmaa kerättyyn aineistoon, joka kuvaa aiempaa NEDC-mittaustapaa totuudenmukaisemmin ajo-olosuhteita ja ajoneuvon käyttöä. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajovaiheita, pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia.Nyt tuoreessa testissä on kompastellut Hyundai, joka joutuu korjaamaan uuden sähköautonsa toimintamatkaa. Merkin uuden sähköauto Kona Electricin toimintamatkan WLTP-testauksessa prosessin valvontaa käsittelevä riippumaton organisaatio tarjosi nimittäin ensin virheellisen testausmenetelmän sekä hyväksyi tuloksen.Tästä johtuen Kona Electric testattiin liian pitkällä kaupunkisyklillä, joka käsitti matalampia ajonopeuksia ja pienemmän energiankulutuksen. Tulokseksi mallille saatiin liian korkea täyssähköinen toimintamatka.Virheen havainnoinin ja uudelleenmittausten tuloksena Kona Electricin 39 kWh -akuston täyssähköistä toimintamatkaa korjataan 289 kilometriin. Suuremman 64 kWh akuston vastaava oikea lukema on jatkossa vastaavasti 449 km.Hyundain mukaan WLTP-normia seurataan jatkossa tarkasti, jotta asia saadaan selvitettyä ja mittaustulokset säilyvät luotettavina. Havaittu virhe ei koske muita Hyundai-malleja.