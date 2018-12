Autot

Tässä on kaksi automerkkiä, joiden jälleenmyyntiarvo säilyy parhaiten





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestyksessään 19. kerran henkilöautojen jälleenmyyntiarvon kehityksestä tuloksensa julkaissut ALG Residual Value Awards oli Subarun ja Land Roverin juhlaa.Subaru nimettiin seitsemännen kerran kaikista Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivista autobrändeistä parhaiten jälleenmyyntiarvonsa säilyttäväksi keskiluokan autonvalmistajaksi.Eri Subaru-malleista omissa segmenteissään ykköseksi arvostettiin Impreza, XV, Forester, Outback ja WRX.Premium-brändeissä ykkönen oli Land Rover, joka hallitsi hyötykäyttöluokkaa (sisältäen katumaasturit ja oikeat maasturit). Discovery, Discovery Sport, Range Rover ja Range Rover Sport nousivat luokkiensa ykkösiksi.ALG seuraa henkilöautojen hintakehitystä kolmen ensimmäisen vuoden ajan. ALG on TrueCar Inc. analyysiyksikkö, joka tutkii uusien autojen jälleenmyyntiarvon kehitystä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. ALG on kerännyt jo 50 vuoden ajan henkilöautojen hintadataa. Yksikkö ottaa joka vuosi seurantaan noin 2 500 eri henkilöautomallia ja se palkitsee kolmen vuoden seurantajakson jälkeen vuosittain prosentuaalisesti vähiten arvoaan menettäneet automallit.