Onko tässä farmariauto, joka kelpaa tyylitietoisellekin? – katumaasturista haaveilevankin mieli saattaa muuttua

Uusi Peugeot 508 ensitestissä: Onko tässä farmariauto, joka kelpaa tyylitietoisellekin?





Silmä lepää uuden 508 SW:n muodoissa. Se on sedanin tapaan hyvin matala, ja parin sentin lisäys auton pituuteen vain korostaa kiilamaista muotoilua. Farkun peräkin on viistetty hyvin vinoon, joten kokonaisuus on varsin lennokkaan näköinen.508 SW jatkaa tyylillisesti siitä, minkä 508 Sedan aloitti. Peugeot haluaa palata varteenotettavaksi vaihtoehdoksi isompaa perheautoa etsiville, mutta asiakkaiden sieluista ei taistella isolla tavaratilalla tai nokkelilla tilaratkaisuilla. Ranskalaiset menevät rohkeasti tyyli edellä. Tämä auttanee ainakin taistelussa löytää tie takaisin työsuhdeautoilijoiden suosioon.Farmari on siis pari senttiä sedania pidempi, joten tavaratila on kasvanut sedaniin verrattuna 43 litralla. Kontti vetää 530 litraa. Luku on kelvollinen mutta kuitenkin merkittävästi pienempi kuin mihin tämän kokoluokan isommissa farkuissa on totuttu. Tila on onneksi selkeän muotoinen, ja sedania alhaisempi lastauskynnys tekee tavaroiden kuljettelusta helpompaa. Parhaassa GT-varustetasossa tilan reunoilla on vielä alumiiniset kiinnityskiskot, jotka auttavat ottamaan tavaratilasta kaiken irti.Takaistuimien selkänojat taittuvat kumoon kahdessa osassa, ja nykytyyliin selkänojan on helppo kipata nurin tavaratilan sivuilla olevista vivuista. Näin kontti laajenee 1 780 litraa vetäväksi, ja laajennettu tila on lähes tasapohjainen.Takapenkkiläisille farkussa on aavistuksen mukavampi matkustaa kuin sedanissa, vaikkei tilaa liikaa olekaan. Takaosasto on kuitenkin hieman ilmavampi auton kasvaneen pituuden ja pidemmälle jatkuvan kattolinjan ansiosta. Myös näkyvyys ulos on parempi.Ensikoeajolla Lissabonin läheisyydessä mieleen muistuvat nopeasti ajotuntumat sedanista. Peugeotin i-Cockpit, jossa mittaristoa katsotaan ratin yli, vaatii yhä totuttelua. Pieni ohjauspyörä vain korostaa ajokokemuksen erilaisuutta. Ratti on myös voimakkaasti typistetty sekä ala- että ylälaidasta. Rattia kannattaa siis pyöritellä oikeaoppisesti kahdella kädellä. Ohjauksen nopeus pitää onneksi ratin kierrokset kurissa.Moottorivalikoima kattaa aluksi kolme dieseliä (130, 163 tai 181 hv) ja kaksi 1,6-litraista bensaturboa (181 tai 225 hv). Pienitehoisimman dieselin saa halutessaan manuaalivaihteisena, kaikki muut voimalinjat on varustettu aina 8-portaisella automaatilla. Automaatti toimii leppoisassa perusajossa maltillisesti ja sujuvasti, mutta välillä laatikko filosofoi hieman siirtojaan. Ratin kehältä löytyvät toki vaihdevivut, jos kuski haluaa ottaa aktiivisemman roolin auton ohjastamisessa mutkatiellä tai ohituksiin lähdettäessä.Kun auton ulkomuoto ja pieni ratti ratti vievät mielikuvia sporttiseen suuntaan, nopeahko ohjaus ja jämäkkä jousitus vielä korostavat tunnetta. Kovin välitöntä tuntumaa ei ratin kautta kuskin sormenpäihin kuitenkaan tartu. Jousituksesta mainittakoon vielä se, että terävämmät tien saumakohdat napauttavat vaimennetusti mutta silti selvästi kuskin takamukseen. Koeajoauton iso rengaskoko verotti hieman mukavuutta sekin.Ajo kuitenkin maittaa, ja auton keveys ja nopeahko ohjaus tekevät 508 SW:stä myös ketterän oloisen. Kyseessä on kuitenkin lähes 4,8 metriä pitkä auto.Dieselpaniikin aikakaudella moni miettii moottorivalintaansa tarkkaan – ainakin, jos auto ostetaan omalla rahalla. Myynnin odotetaan painottuvan bensakoneisiin, ja näistä ennen kaikkea 181-heppaiseen versioon. Se on ihan pätevä moottori, ja teho riittää enemmän kuin hyvin.Alhaisia CO2-päästöjä kyttääville on tulossa tarjolle ensi vuoden loppupuolella ladattava hybridi, jolla voi ajaa pelkällä sähköllä noin 50 kilometriä. Hiilidioksidipäästöt jäävät siinä alle 50 grammaan kilometrillä. Voimalinja koostuu nyt ajamastamme 180-heppaisesta bensaturbosta ja sen pariksi lisätystä 110-hevosvoimaisesta sähkömoottorista. Akut on sijoitettu auton pohjalevyyn niin, että ne eivät kutista tavaratilaa kummassakaan korivaihtoehdossa.Suomeen 508 SW ehtii ensi kesäksi. Hinnat asettunevat muutama tuhat euroa vastaavan sedanin yläpuolelle. Mallisarjan myynnistä farkun odotetaan nappaavan 60 prosentin osuuden.Kun yhä useampi valitsee itselleen joko isomman tai kompaktimman katumaasturin, isojen farkkujen määrä katukuvassa on ollut vähenemään päin. Peugeot kuitenkin näyttää 508 SW:llä, että farkuilla – ja etenkin tyylikkäillä farkuilla – on yhä paikkansa automaailmassa.