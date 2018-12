Nyt on hurja näky! Hävittäjää muistuttava hirviömaasturi maksaisi Suomessa jopa 5 miljoonaa – sisällä jättitelevisio, jääkaappi ja Nespresso-keitin

Autot

Nyt on hurja näky! Hävittäjää muistuttava hirviömaasturi maksaisi Suomessa jopa 5 miljoonaa – sisällä jättitel

aivan Los Angelesin suurimman näyttelyhallin edustalla kyhjötti valtava musta möykky, joka muistutti Stealth-hävittäjää. Mikä olisikaan parempi paikka esitellä tuollaista autoa kuin Kalifornia, jota myös kultaiseksi osavaltioksi kutsutaan. Onhan se kaikkein kalleimpien autojen tärkeä markkina-alue.Suomessa elää edelleen vanha sananlasku, jonka mukaan ei se ole hullu joka pyytää. Tuolla tarkoitetaan, että tavaralle voi asettaa minkä tahansa hinnan. Päätöksenhän tekee ostaja. Karlmann nimittäin jättää Rolls-Royce Cullinanin, Mercedes-AMG:n G-sarjalaisen ja kaikki muut katumaasturit kauas taakseen niin hinnallaan kuin myös koollaan.Kiinalaisen IAT:n valmistaman Karlmann Kingin hinnat alkavat kahdesta miljoonasta dollarista ja valitsemalla siihen kaikki saatavissa olevat lisävarusteet hinta nousee kaksinkertaiseksi. Kun tuohon sitten lisäisi Suomessa autoveron, puhuttaisiin vähintään kolmesta miljoonasta eurosta. Kaikilla herkuilla oltaisiin sitten pitkällä viiden miljoonan yläpuolella.Mitä tuolla rahalla sitten saa? Hitaan, panssaroidun auton, joka on ainakin olevinaan ylellinen. Lähtökohtana on Ford F-550, joka on Yhdysvaltojen suosituimman automallin (Ford F-150) huomattavasti rotevampi sisar. Keulalla on 6,8-litrainen V10, joka kehittää kolmesataa kilowattia. Mutta kun panssaroidun auton omamassa on kuuden tonnin luokkaa, ei huippunopeutta löydy kuin 140 km/h. Toisin sanoen karkuun on turha yrittää.Kovin ahtaisiin paikkoihin Kingiä ei kannata viedä, sillä kuusi metriä pitkällä autolla on leveyttä kaksi ja puoli metriä ja korkeutta yhtä paljon. Vaikka Karlmann kehuu auton ylellisyyttä, niin on vaikea uskoa heidän saaneen kehitettyä F-550:n alustaa kovin mukavaksi. Kingissä on nimittäin sekä edessä että takana on jäykkä akseli, tosin ilmajousituksella. Onneksi röykkyisessä kyydissä voi nauttia tunnelmavalaistuksesta ja jättitelevisiosta sekä jääkaapin ja Nespresso-keittimen antimista.Valmistajan kotisivu on tukehtua omahyväisyyteensä. Sen mukaan muotoilutiimissä oli mukana yli 1 800 ihmistä. Lopputuloksen perusteella vähempi määrä olisi luultavasti johtanut paljon parempaan lopputulokseen. Auton on kuulemma tehnyt huippuluokan kustom-autojen (nimeämätön) valmistaja Euroopassa. Kuvissa onkin paljon eurooppalaisilta vaikuttavia henkilöitä. Hämmentävä väite yhtiön kiinalaisomistus huomioon ottaen.Kuvista näkyy myös auton valmistuspaikka. Se on kuin pieni osa tehdashallia. On helppo ymmärtää, miksi valmistajan nimi on jätetty kertomatta. Mutta kuten sanottu, myyjä voi pyytää luomuksestaan mitä tahansa ja ostaja päättää, onko valmis maksamaan niin paljon.