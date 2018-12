IS Los Angelesissa: Infiniti Prototype 10 ei sovi seurallisille ihmisille

Autot

Teollisuusvakoilu toimi aikanaan 1980-luvun Japanissa erinomaisesti, sillä Toyotan esitellessä ylelliseksi luksusmerkiksi Lexuksen, Nissan toi markkinoille samasta syystä Infinitin. Lexus on saanut jonkinlaisen jalansijan Euroopassa, mutta Infinitin tie on ollut kivikkoisempi. Sen maahantuonnin piti alkaa Suomeenkin ennen tämän vuosikymmenen alkua, mutta lama pysäytti hankkeen.Yhdysvalloissa tilanne on toinen, minkä takia Infiniti on vahvasti esillä vuosittain elokuussa järjestettävässä Pebble Beachin Concours d’Elegancessa. Siellä on esitelty uusia malleja paikallisille ostajille, ja niiden puuttuessa on paljastettu mielenkiintoinen prototyyppi tai tutkielma.Tänä vuonna Infinitin osastolla oli myyntimallien lisäksi Prototype 10, joka on ensimmäinen uuden muotoilujohtaja Karim Habibin johdolla kehitetty konseptiauto. On turha odottaa, että Infiniti toisi myyntiin yksipaikkaista urheiluautoa, mutta korissa nähtäviä piirteitä otetaan käyttöön tulevissa malleissa.Infinitin tutkielman tyyli muuttui vuodessa hurjasti muotoiluosaston saatua uuden johtajan. Vuosi sitten esitelty Prototype 9 nimittäin ammensi linjojaan menneisyydestä. Uusi Prototype 10 katsoo sen sijaan vahvasti eteenpäin. Tosin tilaratkaisu ei ole kovin moderni, sillä autossa on tilaa vain ajajalle. Matkustajan paikan on vallannut hainevää muistuttava tuuliohjain.Infiniti ei ole kertonut juuri mitään Prototype 10:n tekniikasta, mutta yksi asia on varma. Se on sähköauto. Lehdistötiedotteessa nimittäin käytettiin yli kaksikymmentä kertaa erilaisia sähköistettyä voimalinjaa tarkoittavia ilmaisuja. Sähkömoottori luvattiin olevan tehokas ja että ajoakussa on suuri energiasisältö.Tällä hetkellä Infinitille on tärkeää kertoa tuotantomalliensa sähköistämisestä, kun kilpailijat ovat menossa edelle. Tavoite on kuitenkin selvä. Kaikissa vuoden 2021 jälkeen esiteltävissä Infinitin malleissa on sähköistetty voimalinja. mikä tarkoittaa sähköautoja, eri tasoisia hybridejä ja myös sähköistä nelivetoa.