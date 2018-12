Autot

BMW:ltä uusi 8-sarjan avokorinen sisarmalli – takamatkustajat otetaan todella huomioon

uutuuksien esittelytahti on niin raju, että Suomessa vieraillut BMW M850i xDrive Coupé olikin pari viikkoa myöhemmin jo vanha malli. Suomalainen media on vasta pääsemässä koeajamaan uutuutta, mutta sen avokorinen sisarmalli esiteltiin Los Angelesissa. Sisarusparveen liittyy vielä myöhemmin Gran Coupé -korinen neliovinen vaihtoehto.Ulkoiset erot 8-sarjan Coupén ja Cabrioletin osalta keskittyvät kattoon. Koska katto on osa korin kantavaa rakennetta, on avomallissa piilossa paljon parannuksia, joilla koria on jäykistetty. Ongelmana on nykyisin, että muutokset eivät saa nostaa auton painoa. Siinä onkin insinööreillä laskemista.Suuri osa avoautoista on todellisuudessa kaksipaikkaisia, vaikka etuistuimien takana olisikin nimellinen penkki tai istuimet. BMW on kehittänyt 8-sarjan avomallin todella takamatkustajat huomioon ottaen. Heitä varten autossa on ilmanohjaimet, jotka vähentävät ilman pyörteilyä etuistunten takana.Mikäli takana ei ole matkustajia, etuistuinten taakse kannattaa kiinnittää vakiovarusteisiin kuuluva tuuliohjain, minkä jälkeen edessä on mukava olla. Lisävarusteena on saatavissa vielä niskanlämmittimet etuistuinten pääntukiin.kilpaillaan nykyisen sähkötoimisen katon nopeudessa. BMW asettuu kärkikaartiin, sillä katon saa nostettua tai laskettua viidessätoista sekunnissa. Toimenpidettä varten ei tarvitse pysähtyä kokonaan, riittää että nopeuden laskee alle 50 km/h. Varusteisiin kuuluu muun muassa turvakaaret takaistuimien pääntukien takana, jotka ponnahtavat automaattisesti esiin mikäli auto on kaatumassa.BMW Suomi ilmoitti marraskuussa 8-sarjan Cabrioletille ennakkohinnat, jotka säilyivät myös virallisina hintoina. Tuontilistalla on kaksi mallia, 154 157 euron hintainen 840d xDrive Cabriolet sekä 230 382 euroa maksava M850i xDrive Cabriolet. Kuten mallimerkinnästä voi lukea, neliveto on aina vakiona.Vähän yli 13 000 euroa vastaavaa Coupéa kalliimpien Cabrioletien tilauksia otetaan vastaan. Uutuus esitellään maaliskuussa 2019, joten nopea tilaaja pääsee nauttimaan omastaan jo ensi kesänä.