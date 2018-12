Autot

Onko tässä Teslan haastaja? Uusi sähköautovalmistaja varasti show’n esittelemällä katumaasturinsa

Urheiluauton suorituskyky









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Hivenen pitää ottaa sanoja takaisin tuosta kolmen suuren eli FCA:n, Fordin ja General Motorsin uutuuksien puutteesta. FCA:lla eli Fiat Chrysler Automobilesilla oli toki Jeep Gladiatorinsa, joka oli ehkä näyttelyn paras mediamagneetti. Ja Ford esitteli viime keväänä New Yorkin autonäyttelyssä paljastetun Aviatorin nyt tuotantomuodossa. Mutta General Motorsilla ei ollut oikeastaan mitään uutta, minkä myös näki konsernin merkkien osastojen väkimäärän vähäisyydestä.Sen sijaan Rivianin osastolla riitti vilinää jo näyttelyä edeltäneen kongressin aikaan ja mediapäivinä. Yhtiö paljasti pari päivää ennen näyttelyä R1T:n, joka on täysikokoinen avolava ja näyttelyssä oli vuorossa kookas katumaasturi R1S. Kaksikko jakaa saman perusrakenteen, jossa on neljä sähkömoottoria ja valittavana yksi kolmesta suuresta akkupaketista. Rivian R1S vaikuttaa vakavasti otettavalta kilpailijalta Teslalle.Sähkömoottorit kehittävät kukin 147 kilowattia ja vaihteistolla välitettävän suurimman tehon määrä on kiinni akun energiasisällöstä. Perusmallissa sitä on 105 kWh ja voimaa välitetään yhteensä kolmesataa kilowattia, mikä riittää kiihdyttämään auton nollasta sataan viidessä sekunnissa. Toimintamatkaksi luvataan yli 350 kilometriä.Keskimmäisessä mallissa akun energiasisältö on 135 kWh ja tämä vaihtoehto on kolmikon suorituskykyisin 562 kilowatin teholla. Hurjasta voimasta kertova nollasta sataan kiihdytys sujuu vähän yli kolmessa sekunnissa. Toimintamatka on ihan mukava lähes viisisataa kilometriä. Mutta se ei ole vielä mitään huippumalliin (180 kWh) verrattuna, joka on melkein yhtä nopea, toimintamatka ollessa reilusti yli kuusisataa kilometriä.Avolavamalli R1T pitäisi saada tuotantoon vuonna 2020 ja siinä on paljon järkeviä oivalluksia. Edessä on 350 litran vetoinen tavaratila, minkä lisäksi takaistuimen takana tai lavan etuosassa on kahdensadan litran vetoinen umpinainen tila. Lava on vain 1,4 metrin pituinen, mutta avaamalla takaluukun voi kuljettaa yli kahden metrin pituisia esineitä.Rivianin kokonaispaino on kiusallisesti vähän yli kuorma-autoksi rekisteröimisen painorajan (3 470 kiloa). Kantavuutta on 800 kiloa ja autoon voi kytkeä peräti viiden tonnin painoisen perävaunun.Lähes kaikki edellä mainittu pätee myös Rivianin kookkaaseen katumaasturiin R1S. Siinä on tilaa seitsemälle matkustajalle kahden pienemmän akun kanssa, mutta suurimman akun kanssa ei saa kolmatta istuinriviä.Asiakastoimitukset alkavat pick-upin osalta syksyllä 2020 ja ennakkohinnat alkavat 69 000 dollarista. Katumaasturi pääsee tuotantoon vuoden 2021 puolella ja se on 3 500 dollaria vastaava avolavaa kalliimpi.