Subaru siirtyy vihdoin hybridiaikaan – uutuusmalliin ilmestyi sähkömoottori

Subaru on pitänyt kiinni tietyistä teknisistä ratkaisuista, kuten vastaiskumoottorista ja symmetrisestä nelivedosta. Nyt on aika uudistua, minkä takia niihin on liitetty sähkömoottori. IS tutustui Subaru Crosstekiin Los Angelesin autonäyttelyssä.

Maltillisia numeroita

Subaru Crosstekin suosio on noussut Yhdysvalloissa hurjaa vauhtia, sillä tänä vuonna ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana se kiri top 30 -listalle kasvatettuaan rekisteröintejään 40 prosenttia. Taakse ovat jääneet muun muassa Chevroletin Cruze ja Impala.Ja vaikuttaa siltä, että tahti pysyy ennallaan jatkossakin, sillä mallivuoden 2019 myötä on tulossa Crosstek Hybrid, Subarun ensimmäinen lataushybridi.Subaru Crosstek on siis sama auto, jota myydään Euroopassa XV-nimellä. Los Angelesin autonäyttelyssä esitelty Crosstek Hybrid on erittäin mielenkiintoinen sen takia, että Subaru tuo vuonna 2019 Euroopassa myyntiin hybridin tai lataushybridin.Ei ole tiedossamme, onko se Crosstekistä tehty XV Hybrid vai jotain ihan muuta. Subarun tiedottajat kätkeytyivät japanilaisittain ”emme voi puhua tulevista malleista” -lauseen turvaan.Joka tapauksessa vielä tämän vuoden puolella Yhdysvalloissa kauppoihin ilmestyvässä Crosstek Hybridissä on uusi StarDriveksi nimetty voimalinja. Se pitää sisällään pääpiirteissään tuttua tekniikkaa eli kaksilitraisen vastaisku- eli bokserimoottorin, portaattomasti toimivan automaattivaihteiston (Lineartronic) ja symmetrisen nelivedon. Uutta on kahden sähkömoottorin lisääminen pakettiin.Ensimmäinen sähkömoottoreista toimii käynnistysmoottorin ja laturin yhdistelmänä eli se tuottaa sähköä litiumioniakulle, jonka energiasisältö on 8,8 kWh. Toinen sähkömoottori on sitten tarkoitettu liikkumiseen ja sekin lataa akkua mahdollisesti käyttöön tulevalla jarrutusenergialla.Teslan aikakaudella on opittu sähkön ylivertaisuuteen ja sen aikaansaamaan huimaan suorituskykyyn. Niihin verrattuna Crosstek Hybrid vaikuttaa vähän kesyltä. Sen voimalinjan suurimmaksi tehoksi ilmoitetaan 110 kilowattia eli suunnilleen sama kuin bensiinimoottorissa. Silti sähkömoottoreilla on taikansa, sillä nollasta sataan lataushybridi kiihtyy sekunnin sisarmalliaan nopeammin.Parhaisiin lataushybrideihin verrattuna pelkästään sähköllä ajettava matka on lyhyt, vain kolmekymmentä kilometriä. Ja tuokin vaatii, että nopeutta ei nosteta yli sadan kilometrin tunnissa. Toisaalta akun pieni energiasisältö jo kertoo, ettei sähköä riitä kovin pitkään ajoon. Sähkön ja bensiinin yhteisvoimalla voi ajaa yli seitsemänsataa kilometriä.Subarun lataushybridi ei korosta uutta tekniikkaansa ulkoisesti. Helpoimmin sen erottaa tavallisesta vasempaan takalokasuojaan ilmestyneestä latauspistokkeen luukusta. Lisäksi ajovaloissa on siniset renkaat, 18-tuumaiset kevytmetallivanteet ovat uudet ja laguuninsinisen värin saa vain Crosstek Hybridiin.