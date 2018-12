Autot

BMW:n jättikatumaasturi saapuu Suomeen keväällä – X7:n laservalot kantavat 600 metrin päähän





Atlantin tuolla puolen BMW:n vähittäismyyjät ovat pitkään harmitelleet mallistossa olevaa merkittävää aukkoa. Audi Q7 ja Mercedes-Benz GLS ovat houkutelleet puoleensa kookasta 7-paikkaista katumaasturia haluavia tai tarvitsevia ostajia, eikä BMW:llä ollut tarjota mitään noille asiakkaille.Nyt tilanne on korjattu uuden X7:n avulla, jonka mallimerkintä on oikeastaan hyvin looginen. Lähtökohtana on X5, joka on parhaimmillaan viidelle matkustajalle, kun taas X7 tarjoaa riittävästi tilaa seitsemälle.BMW X5 ei sekään ole mikään pikkuauto, sillä akseliväli on vain tuuman vajaa kolme metriä. Uudessa X7:ssä mittaa on kasvatettu kolmellatoista sentillä 3,105 metriin. Korin pituudessa on vielä paljon enemmän kasvua, sillä X7:n kaksi metriä leveä kori on peräti 5,15 metriä pitkä ja siten 38 senttiä pikkuveljeään mittavampi.Saksalaismerkin tunnusmerkkinä vuosikymmenet ollut munuaissäleikkö on kasvanut X7:ssä uuteen ennätykseen, sillä se on todella vaikuttavan kokoinen. Sitä reunustavat kapeat ledivalot, jotka vain korostavat etusäleikön kokoa. Ledivalojen tilalle saa lisävarusteena Laserlight-laservalot, joiden kantama ulottuu valmistajan mukaan kuudensadan metrin päähän.Kolmas istuinrivi löytyy monesta keskikokoisesta katumaasturista, mutta jopa valmistaja rajoittaa usein sen käyttöä vain lapsille ja lyhyille aikuisille. Uudessa BMW:ssä tällaista huolta ei ole, vaan kolmannelle riville mahtuvat aivan hyvin myös täysikasvuiset. Keskimmäisen rivin penkin sijaan voi valita erilliset Comfort-istuimet.BMW X7:n koosta kertoo paljon se, että kaikkien istuinpaikkojen ollessa käytössä tavaratilaa on edelleen 326 litraa. Viiden matkustajan kuormalla se kasvaa 722 litraiseksi ja edessä istuttaessa mukaan voi pakata yli kahden kuutiometrin verran tavaraa.Tekniikka on pitkälti sama kuin X5:ssä ja suurempaan malliin voi valita mieleisen kolmesta kuusisylinterisestä kolmelitraisesta moottorista. Nelivetoisessa X7:ssä on vakiona ilmajousitus, mikä lisää mukavuutta.Uutuus on tulossa Suomeen maaliskuussa ja sen ennakkomyynti on jo käynnissä. Hinnat lähtevät 136 587 eurosta mikä tarkoittaa sitä, että X7 on yli kolmekymmentätuhatta euroa vastaavaa X5-mallia kalliimpi.