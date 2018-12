Autot

Tässä on Los Angelesin autonäyttelyn odotetuin uutuus – Jeep palasi avolavamarkkinoille

Tuttu lähtökohta

Jeepin paluu pick-up-markkinoille ei tullut minään yllätyksenä, sillä salakuvia tulokkaasta on nähty jo parin vuoden ajan. Sen sijaan uutuuden nimi pidettiin salassa aivan viime hetkeen. Jeepin avolavan odotettiin olevan Scrambler, joka oli käytössä avolavassa 1980-luvulla. Viime hetkellä nimi vaihdettiin Gladiatoriksi, joka kuulostaa ainakin suomalaisen korvissa paljon komeammalta.Tälläkin nimellä on historiansa, sillä Jeep esitteli nyt markkinoille tulevaa uutuutta ennustaneen Gladiator-konseptiauton vuonna 2004.Jeep Gladiator oli ylivoimaisesti Los Angelesin autonäyttelyn odotetuin uutuus, jonka lähelle oli lehdistötilaisuuden päätyttyä lähes mahdoton päästä.Gladiatorin perustana on uusi Yhdysvalloissa tänä vuonna myyntiin saatu Wrangler-sukupolvi. Tuo malli nähtiin Suomessa marraskuussa Auto 2018 -tapahtumassa ja se on tulossa meillä myyntiin vuoden 2019 alkupuolella.Sen sijaan Gladiatoria meille tuskin saadaan ainakaan virallisen maahantuojan toimesta. Toisaalta, jos se saadaan rekisteröityä kuorma-autoksi, voisi sille löytyä jonkun verran markkinoitakin.Lähtökohtana on siis neliovinen Wrangler, jonka kolme metriä pitkää akseliväliä on jatkettu vielä puolella metrillä. Gladiator ei ole mikään pikkuauto, sillä korilla on mittaa 5,67 metriä eli melkein 80 senttiä enemmän kuin Wranglerissa.Yhtymäkohta Wrangleriin löytyy myös siitä, että Gladiatoriin saa tavallisen kovakaton tai sitten siitä voi poistaa kattoa ja ovia mielen mukaan. Luokkansa ainoana siihen on saatavissa myös kangaskatto.Toistaiseksi ainoa saatavilla oleva moottori on 3,6-litrainen V6-Pentastar kuusivaihteisen käsivalintaisen vaihteiston kanssa. Lisävarusteena löytyy toki 8-vaihteinen automaatti. Tehoa moottorista löytyy 210 kilowattia ja suurin vääntömomentti on 353 Nm.Mikäli Gladiator joskus saapuisi Suomeen, olisi siihen 2020 tuleva kolmelitrainen turbodiesel mielenkiintoisempi vaihtoehto. Tehoa kun on 191 kW ja suurin vääntömomentti komeasti 600 Nm. Tuon moottorin kanssa saa vain automaattivaihteiston.Monella avolavalla voi lähteä kokeilemaan onneaan myös maastoajossa ja nykyiset autot ovat varsin eteviä. Siitä huolimatta uskallamme lyödä vetoa, että Jeep Gladiator etenkin Rubicon-varustein päihittää ne kaikki.Sport- ja Overland-varustetasoissa on Command Trac -nelivetojärjestelmä. Siinä on 2,72:1-alennusvaihteisto ja kolmannen sukuplven Dana 44 -etu- ja taka-akselit. Rubiconissa on vielä etevämpi Rock-Trac -nelivetojärjestelmä, jossa on lyhyempi välityssuhde.Gladiatorin maastoajossa tärkeät tulo- ja jättökulmat ovat hyvää tasoa, mutta pitkän akselivälin takia se voi jäädä ”mahastaan” kiinni. Auto on suunniteltu niin, että sillä voi kahlata yli 70 senttiä syvässä vedessä. Kantavuus on 725 kiloa ja perään voi kytkeä kolmen ja puolen tonnin verran vedettävää.Yhdysvalloissa Jeep Gladiatorin markkinointi alkaa toden teolla vuoden 2019 toisella neljänneksellä.