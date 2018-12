Autot

Mazda3 jakautuu nyt kahtia – tältä uutuusmallit näyttävät

Urheilullisuutta vai tyylikkyyttä









Dieselkin tarjolla





Viidentoista vuoden iän saavuttanut Mazda3 siirtyy neljänteen sukupolveen. Mazda on valinnut vahvuudekseen muotoilun, joka näkyy uuden mallisarjan linjoissa. Mazda puhuu vuoden 2010 jälkeen esitellyissä malleissa Kodo-muotokielessä, joka viedään uuden Mazda3:n myötä seuraavalle tasolle.Ostajan kannalta tärkein muutos on siinä, että Mazda haluaa antaa jatkossa jokaiselle mallille oman persoonallisuuden. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että viisiovinen Mazda3 ja Sedan ovat hyvin erinäköiset mistä tahansa kulmasta tarkasteltuna.Mazda3 HB pyrkii olemaan korostetun sporttinen. Sen vyötärölinja on varsin korkealla ja nousee vielä taaksepäin. Pikatutustumisen perusteella klaustrofobiasta eli ahtaan paikan kammosta kärsivät eivät viihdy takaistuimella. Kuljettajan kannalta sinänsä näyttävien linjojen ongelmana on näkyvyys taakse ja takaviistoon.Mazda3 Sedan henkii rauhallisempaa ajattelua ja on varsin tyylikäs. Oikeastaan 4,66 metriä pitkä Sedan on kaksikymmentä senttiä viistoperää pidempänä kuin vähän pienennetty Mazda6. Lopputulos on joka tapauksessa se, että kaksikon persoonallisuudet poikkeavat muotoilun keinoilla suuresti toisistaan.Ohjaamo on suunniteltu ”vähemmän on enemmän” -periaatteella. Lopputulos on miellyttävä ja katkaisimet on kerätty hyvin kuljettajan ulottuville. Materiaalien tasoa on nostettu merkittävästi ylöspäin, ainakin näyttelyssä nähdyissä mallisarjan huippuversioissa. Rajuimpana vaihtoehtona on punainen nahkasisustus, jonka saa vain viisioviseen Skyactiv-X-moottorin kanssa.Myös uuteen Mazda3:een ovat saatavissa 1,5- ja 2,0-litraiset Skyactiv-G-bensiinimoottorit vähän edelleen kehitettyinä. Muiden japanilaisten luopuessa tyystin dieselmoottoreista voi pitää pienenä yllätyksenä, että Mazda3:n konepellin alle saa jatkossakin 1,8-litraisen Skyactiv-D-turbodieselin. Sen luvataan olevan taloudellinen, vähäpäästöinen ja suorituskykyinen.Mielenkiintoisin vaihtoehto on kuitenkin pari kuukautta muita myöhemmin myyntiin tuleva Skyactiv-X-moottori, jossa on puristussytytys. Vaikka kaksilitrainen moottori on vapaasti hengittävä, sen tarjoama teho ja suorituskyky on turboluokkaa ja taloudellisuus erittäin hyvä. Taloudellisuutta saavutetaan myös muihin bensiinimoottoreihin saatavilla M Hybrid -kevythybridijärjestelmillä.Mazda on kehittänyt edelleen i-Activ AWD -nelivetoaan. Se toimii nyt entistä paremmin voimaa eri pyörille jakavan G Vectorin -järjestelmän kanssa. Nelivedon suhteen ei ole vielä tietoa, saadaanko sitä Eurooppaan ja Suomeen tuotaviin autoihin.Ensimmäiset uuden sukupolven Mazda3:t ovat odotettavissa Suomeen huhtikuussa ja Skyactiv-X-moottorilla varustetut versiot kesällä.