Toyota esitteli kaksi uutuutta – klassikkomalli uudistui, hybridien kantaisä sai nelivedon

Kävimme kuukausi sitten ainoana suomalaisena sanomalehtenä koeajamassa Corollan uutta sukupolvea, jonka myötä Auris siirtyy historiaan. Tuolloin saimme kokeilla viisiovista Hatchbackia ja Touring Sportsia eli farmaria. Porrasperäisen Sedanin kerrottiin tulevan vähän myöhemmin.Corolla Sedan paljastettiin yhtä aikaa Guangzhoun autonäyttelyssä Kiinassa ja Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Nyt uutuus oli ensimmäistä kertaa yleisön nähtävänä Kiinan ulkopuolella. Kahteen sisarmalliin verrattuna muutos on vähäisempi.Auton perusmitta on akseliväli, joka määrittää aika lailla kokoluokan ja kertoo myös paljon tiloista. Corolla Sedanin edellisessä sukupolvessa oli jo muita malleja pidempi 2,7 metrin akseliväli, joka otettiin nyt käyttöön myös farmarissa.Vaikka tuo mitta on siis porrasperäisessä mallissa ennallaan, perusrakenne on täysin uusi Toyotan (lähes kaikissa malleissa) käyttämä TNGA. Se tarkoittaa Toyota New Generation Architecturea eli Toyotan uutta arkkitehtuuria.Parannuksia nykymalliin verrattuna on runsaasti, kuten alempana sijaitseva painopiste, erittäin jäykkä rakenne ja uusi monivarsituettu taka-akselisto. Corolla Sedaniin tulee myös sama Toyota Safety Sense -turvavarustelu kuin muihin korimalleihin.Corolla Sedanin 12. sukupolvea aletaan valmistaa Turkissa 1,6-litraisella bensiinimoottorilla ja 1,8-litraisella itselataavalla hybridillä. Suomeen tuodaan vain jälkimmäistä, jonka yhdistetty kulutus on WLTP-mittaustavan mukaan 4,3 litraa sadalla ja hiilidioksidipäästö 98 g/km. Suomeen uusi Corolla Sedan saapuu yhdessä muiden korimallien kanssa maalis-huhtikuussa 2019.Itselataavaksi nykyisin kutsuttavien hybridien aikakausi alkoi vuonna 1997, kun Honda ja Toyota esittelivät yhtä aikaa omat näkemyksensä aiheesta. Hondan Insight jäi hetken hurmaksi ja valmistaja jäi ylipäätään kauaksi Toyotan jälkeen, joka nousi Priuksellaan hybridimyynnin ylivoimaiseksi valtiaaksi.Nykyinen neljännen sukupolven Prius esiteltiin Tokion autonäyttelyssä vuonna 2015, joten kolmen vuoden ikään ehtinyt malli oli aika uudistaa. Ulkoisesti muutoksia kuvaa parhaiten sana maltillinen, eivätkä sisustukseen tehdyt parannukset ole ovin paljon ihmeellisempiä. Maahantuojan tiedotteenkin mukaan muutokset ovat hienovaraisia ja niillä on hienosäädetty nykyisiä ominaisuuksia.Tekniikan puolella sen sijaan on otettu merkittävä edistysaskel. Prius on jatkossa saatavana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myös nelivetoisena, joka on Suomessa jatkossa ainoa vaihtoehto. Tekniikka ei sinällään ole vallankumouksellinen, sillä tuollainen neliveto-Prius on ollut Japanissa myynnissä kaiken aikaa.Toyota puhuu AWD-i -nelivetojärjestelmästä, jossa taka-akselilla on sähkömoottori. Sen vääntömomentti auttaa liikkeellelähdöissä ja liukkaalla kelillä alle 70 km/h nopeuksissa. Prius on siis jatkossakin suurimman osan ajasta etuvetoinen ja takamoottori tulee avuksi vain tarpeen vaatiessa.Nelivetojärjestelmässä ei ole mekaanista yhteyttä etuvetoon eli keskitasauspyörästöä tai kardaaniakselia ei tarvita. Niinpä rakenne on kevyt ja varsin halpa, eikä se pienennä tavaratilaa kovin paljon. Uudistuneet nelivetoiset Toyota Priukset ovat tulossa Suomeen maaliskuussa 2019.