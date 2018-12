Autot

Uusi Kia Soul tulee Suomeen vain sähköautona – toimintamatka noin 400 kilometriä

Yhdysvalloissa Kia Soul on saavuttanut lähes kulttiauton aseman, sillä siellä suuri osa nuorista autonostajista on ihastunut sen persoonalliseen muotoiluun. Niinpä päälinjat on säilytetty ennallaan ja Soulin keulaan ja profiiliin on tehty vain vähäisiä ulkonaisia muutoksia.Perä on sen sijaan villimpi kuin ennen. Vaikka ulkonäössä on paljon tuttua, Soul on täysin uusi sitä niin paljon puhuttua perusrakennetta myöten.Kian edustajat kiittelevät Soulin uutta perusrakennetta ja niinhän asia toki onkin. Tätä pohjaa ei ole käytetty Kiassa, mutta konsernitasolla sen ehti ottamaan ensin käyttöön Hyundai Kona. Järkevää toimintaa, sillä akseliväliä on Soulissa nyt pari senttiä enemmän, mikä parantaa takaistuintiloja, eikä tuossa lähtökohdassa ole muutenkaan liiemmin moitittavaa.Pohjois-Amerikassa perusmallissa on vapaasti hengittävä kaksilitrainen bensiinimoottori, joka kehittää 110 kilowattia. Vireämpänä vaihtoehtona on Ceed GT:ssä käytettävä 1,6-litrainen turbo, jossa on voimaa 150 kilowattia.Tehokkaamman moottorin voi valita urheilullisena GT-Linena ja toinen uutuus on katumaasturimainen X-Line. Nuo vaihtoehdot on suunniteltu yhdysvaltalaisten asiakkaiden toiveiden mukaan.Suomalaisittain ainoa kiinnostava vaihtoehto on sähkömoottorinen Soul, sillä vain sellaisia meille tuodaan. Edelliseen Soul EV:hen verrattuna nyt ollaan aivan toisella tasolla niin voiman kuin toimintamatkan suhteen. Akun energiasisältö on 64 kWh ja sähkömoottori kehittää 150 kilowatin tehon ja 395 Nm vääntömomenttia.Virallista normien mukaista toimintamatkaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta se asettuu neljänsadan kilometrin tienoille.Numeroiden lisäksi myös Soulin ajettavuuden pitäisi olla aiempaa paremmalla tasolla. Näin voi päätellä uudesta erillisjousitetusta taka-akselistosta. Kuljettaja voi valita mieleisen neljästä ajotilasta, jotka vaikuttavat mm. käytettävissä olevaan tehoon, jarrutusenergian talteenottoon ja ilmastoinnin sekä lämmityksen asetuksiin. Muiden uusimpien sähköautojen tapaan myös Soul EV:ssä voidaan käyttää runsasta jarrutusenergian talteenottoa ja sen myötä yhden polkimen ajotapaa.Mukavuutta parantaa uudelleen suunniteltu ohjaamo, jossa toiminnot on keskitetty 10,25-tuumaiseen kosketusnäyttöön. Sen kautta tarkastellaan muun muassa peruutuskameraa ja pysäköintiavustimen toimintaa. Ääniohjatut järjestelmät tukevat älypuhelimia ja autossa on sekä langaton Bluetooth että langaton älypuhelimen lataus.Eurooppaan tuotavien Soul EV-mallien varustelua ei ole vielä kerrottu, mutta Yhdysvalloissa siihen on saatavissa ylellisyysvarusteita. Sellaisia ovat ainakin heijastusnäyttö ja Harman Kardonin äänentoisto, jossa tehoa on 640 wattia. Turvavarusteita on runsaasti mukautuvaa vakionopeudensäädintä ja kaukovaloassistenttia myöten.Uudet neljännen sukupolven Kia Soul EV:t saapuvat Eurooppaan vuoden 2019 alkupuolella.