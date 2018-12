Autot

Nyt vain sähköisenä – BMW:n kaupunkisähköauto saa aiempaa suuremman ajoakun













BMW i3 ja sen urheilullisempi versio i3s saavat seuraavaksi uudet kolmannen sukupolven 42,2-kilowattiset korkeajänniteajoakut.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että malliston pienin sähkö-Bemari saavuttaa nyt edeltäjäversioon verrattuna jopa kolmasosan pidemmän eli mittausnormin mukaan melkein 300 kilometrin toimintamatkan.Tosielämässä uudella i3:lla tuskin kyseistä matkaa esimerkiksi talviolosuhteissa aivan pääsee, mutta reilusti yli parisataa kilometriä per lataus pitäisi silti onnistua hiukan hankalammissakin kulutusolosuhteissa.Uudistuksesta huolimatta akun fyysinen koko on pysynyt entisellään, eli toimintamatkaa on voitu kasvattaa ilman auton matkustus- ja muiden hyötytilojen pienentämistä.BMW i3:n lanseerauksen aikaisiin ensimmäisen sukupolven korkeajänniteakkuihin nähden kapasiteetti on kaikkiaan kaksinkertaistunut, mikä kertoo omaa kieltään paitsi BMW:sta, mutta myös akkualan tämänhetkisestä kehityksestä.Ajassa mitattuna i3:n uuden ajoakun latautuminen 80 prosenttiin kestää nyt niin sanotusta kotipistorasiasta 15 tuntia, seinälatausasemasta 3,2 tuntia ja pikalatauksessa 42 minuuttia.Huomionarvoista on sekin, että isomman ajoakun myötä sähkö-Bemariin ei enää saa aiemmin matkanjatkajaksi nimettyä polttomoottorikäyttöistä generaattoria eli ns. Range Extenderiä.