Uusi B-sarjan Mercedes-Benz on puoli päätä korkeampi kuin pikkuveljensä

jos voisimme jo kertoa, paljonko uudet kolmannen sukupolven Mercedes-Benz B-sarjan autot tulevat maksamaan ensi helmikuussa Suomeen saapuessaan. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä auton uusia WLTP-kulutusarvoja ei ole vielä tiedossa. Siksi meikäläisiä hintoja olisi mahdotonkin laskea, vaikka verottomat hinnat olisivatkin tiedossa.Autoverotuskin ehtii muuttua tällä välillä. Siispä hintojen suhteen ollaan viisaampia vasta ensi vuoden puolella.muu B-sarjalaisesta onkin sitten jo selvää. Tyyppikoodia W247 kantava kolmannen sukupolven B-sarja on edeltäjäänsä solakampi. Mielenkiintoinen havainto on, että nyt B-sarjan pituus, akseliväli ja jopa leveys ovat millilleen samat kuin Suomessakin valmistettavan A-sarjan. Vain korkeus erottaa autoja mittojen puolesta toisistaan, ja molemmat perustuvat samalle Mersun MFA2-perusrakenteelle.B-sarja kannattaakin nähdä ikään kuin A-sarjan puolta päätä korkeampana isoveljenä. Kun B-sarjaa viimeksi päivitettiin faceliftillä vuonna 2014, puhuttiin vielä puhtaasti tila-autosta. Tuolloin mukana oli myös täyssähköversio samasta autosta.Nyt mennään himpun häilyvimmille rajoille, ja Mercedes-Benz puhuu itse B-sarjalaisesta nimellä ”tourer”, joka viittaa enemmän farmarikorin suuntaan. Siihen näyttäisi auton uudistunut korikin yhä vahvemmin taipuvan, kun autoon on haettu lisää sporttisuutta.on tietenkin myös reilusti sukunäköä, etenkin keulassa, jolla B-sarjassa keikkuvat hieman A:ta pulleammat ajovalot. B-sarja on nyt solakampi ja urheilullisempi, mutta silti monikäyttöisyys on edelleen vahvasti mukana.Täyssähköversio jää pois tästä mallisarjasta, koska Daimlerilta on tulossa kokonaan oma täyssähkömallistonsa.Sisällä tavataan nykyisin tuttu Mersun interiööri. Kojelaudan alaosa näyttää kelluvan muun kojelaudan edessä, ja siihen on sijoitettu näyttävät, turbiineja muistuttavat ilmansuuttimet. Ylemmälle tasolle sijoittuvat E-, S- ja A-sarjoista aiemmin tuttu mittaristo- ja infotainmentnäyttö Widescreen Cockpit.uuteen B-sarjaan voi luonnehtia konservatiiviseksi, sillä tarjolle on alkuun tulossa 1,3-litrainen bensiinimoottori (B 180 ja B 200) sekä 1,5-litrainen (B 180 d) ja uusi versio 2,0-litraisesta OM 654 -dieselmoottorista (B 200 d ja B 220 d). Tämä moottori on autossa nyt poikittain.Aloitusvaiheessa uuden B:n voimanlähteiden tehot liikkuvat 136:n ja 190:n hevosvoiman välillä, ja vääntölukemat 200–400 Nm:n haarukassa.Isomman dieselin pariksi on tulossa myös uusi kahdeksanportainen 8G DCT-vaihteisto. Tämä versio oli myös ensitestiautomme.on reipas tuttavuus, sillä voimaa riittää lähes yllin kyllin tämän kokoisen ja painoisen auton liikutteluun. Uusi kahdeksanportainen kaksoiskytkinvaihteisto ja kaksilitrainen diesel pelaavat hyvin yhteen, eikä voimalinjan toiminnasta ole helppoa löytää moitteita, ellei sellaiseksi lue dieselille tyypillistä raksuttavaa käyntiääntä. Kiihdytykset sujuvat rivakasti, ja autoa ajaa muutenkin mielikseen.Ratin takana ohjaustuntuma on tasapainoinen, yllätyksetön kokonaisuus, jossa on terve vaste sopivasti tarkkuutta myös hieman vaativampaankin mutka-ajoon.Auton alusta vastaa ohjaussuunnan muutoksiin aktiivisesti, sillä tehokkaimmissa versioissa on taka-akselilla nelilinkkirakenne.Jousitus tuntui ensitestillä huomaamattoman vastaanottavalta, mutta tähän seikkaan palaamme saatuamme auton myös Suomen karkeille ja röykkyisille teille testiin.kolmas sukupolvi on kaiken kaikkiaan selkeästi nuorekkaampi kuin edeltäjänsä. Sen aiempia versioita on myyty maailmanlaajuisesti yli 1,5 miljoonaa kappaletta, mutta uutuuden menestyksen Suomessa ratkaisee ennen kaikkea – mikäpä muukaan – se lopullinen hintalappu.