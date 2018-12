Autot

Keskon iso pomo Hämeen Sanomille: Verotus lyö korville Suomen päästötavoitteita

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/keskon-helander-suuttui-autoveroon-394926/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/autot/art-2000005204908.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy