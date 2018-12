Autot

Ensitestissä Citroënin uusi katumaasturi – vai onko kyseessä sittenkin tila-auto?













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Citroënin uusi C5 Aircross – jonka virallisessa mallinimessä komeilee korostetusti myös katumaasturia tarkoittava kirjainyhdistelmä SUV – on malli, joka ranskalaisvalmistajan olisi oikeastaan pitänyt tuoda markkinoille jo vuosia sitten. Sen verran kaupallisesti tärkeäksi ja jossain mielessä jopa yllättävän pysyväksi autoluokaksi katumaasturit ovat tätä nykyä nousseet.Tai no, katumaasturit ja katumaasturit.Sitikan tapauksessa merkin etuvetoinen uutuus ei nimittäin ole ulkonäöstään huolimatta mikään varsinainen maasto- tai edes katumaastoauto, vaan pikemminkin jonkinlainen korikorotetun perheauton ja tila-auton yhdistelmä. Vaikkakin toki lukuisin seikkailuhenkisin muotoiluyksityiskohdin ryyditettynä.Ulkonäön ohella C5 Aircrossin erottautumiskeinona on merkin perinteitä kunnioittava mukavuus. Sen teknisestä puolesta vastaa esimerkiksi iskunvaimennus, jossa vaimentimien perinteiset rajoitinkumit on korvattu hydraulisilla tyynyillä.Toinen mukavuusteemaan selkeästi liittyvä seikka ovat istuimet, joiden pehmeään tunnelmaan Citroënilla on satsattu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ja toki samaan teemaan kuuluu myös auton hiljaisuus, johon C5 Aircross vastaa esimerkiksi tuplaeristettyjen sivulasien muodossa.Ja mukavuuslupauksensa C5 Aircross kyllä kokonaisuutena lunastaa, vaikka varsinaista isokissamaista vallankumousta ei olekaan tarjolla. Ensitestin perusteella auto on kuitenkin varsin miellyttävä ajettava myös kuoppaisilla teillä, olematta kuitenkaan ajoltaan mitenkään epämääräinen. Eikä rennoksi kuvailtavissa oleva ohjauskaan ole huono, vaikka terävämpiä ja sporttisempiakin ratkaisuja tässä luokassa on tarjolla.Moottoreista ainakin mallipaletin isommat bensa- ja dieselmoottorit ovat ominaisuuksiltaan miellyttäviä ja sopivat automaatin kanssa mainiosti yhteen.Tila-automaisuutta C5 Aircrossissa on tarjolla monin tavoin. Takaistuimissa tai oikeastaan erillisnojatuoleissa on pituus- ja kallistussäätö, minkä lisäksi keskipaikasta on pyritty muotoilemaan perinteisesti parempien reunapaikkojen veroinen.Tavaratilaa löytyy kokoluokka huomioon ottaen reilusti (ilman penkkien taitteluakin jopa 720 litraa), mutta takajalkatiloihin on jäänyt parannettavaa. Liukuistuimen äärisäädöilläkin penkki jää nimittäin isompia matkustajia ajatellen aivan tarpeettoman eteen. Edessä olot ovat sen sijaan moitteettomat ja tunnelma on sekä ilmava, että nykyaikainen.Maavaraa C5 Aircrossissa on 23 senttimetriä, mutta etuvetoon perustuvia vetoluistonestoohjelmia lukuun ottamatta erityisiä huonon tien etenemiskykyjä ei löydy. Toisaalta on myönnettävä, että useimpiin tilanteisiin ja useimmille autoilijoille tämäkin riittää enemmän kuin hyvin.Suomeen ensimmäiset Citroën C5 Aircrossit saapuvat maaliskuussa, jolloin selviää myös mallin tässä vaiheessa hyvin kilpailukykyiseksi lupailtu hinnoittelu.