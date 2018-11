Autot

Talvirenkaita on käytettävä tästä päivästä lähtien

1.12. 1:41

Määräykset ovat muuttumassa tulevaisuudessa.

Talvirenkaiden käyttöpakko astuu voimaan tänään. Nykyisten määräysten mukaan talvirenkaita on käytettävä joulukuusta helmikuuhun kelistä riippumatta.



Määräykset ovat muuttumassa puolentoista vuoden kuluttua. Uudistetun tieliikennelain myötä talvirenkaita on käytettävä marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Laki on tulossa voimaan kesäkuussa 2020.



Autorengasliiton mukaan autoilijat tuntevat renkaiden urasyvyysvaatimukset entistä harvemmin. Henkilö- ja pakettiautoilta vaaditaan talvikuukausina vähintään kolmen millin urasyvyyttä, mutta suositus talvikelissä on viisi milliä.