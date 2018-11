Autot

Tuoksuuko Toyotasi bensiiniltä? Syy saattaa olla tässä, 40 000 autoa saa Suomessa tarkastuskutsun

Noin 40 000 Toyotaa kutsutaan Suomessa tarkastuskampanjaan, johon kuuluu Corolla-, Auris- ja Avensis-malleja yli kymmenen vuoden ajalta.Toyota Motor Corporation on julkaissut uuden tarkastuskampanjan liittyen tiettyjen Corolla-, Auris- ja Avensis-mallien polttoainejärjestelmään. Kampanjan piiriin kuuluu Suomessa noin 40000 autoa, ja sen syynä on polttoainejärjestelmän haihtuvien päästöjen talteenottojärjestelmään liittyvä mahdollinen ongelma. Sen seurauksena polttoaineen hajua voi päästä ulkoilmaan.Koska bensiini on höyrystyessään herkästi palava, ja moottoritilassa usein hyvin kuumia lämpötiloja, asiassa ei voida ottaa pienintäkään riskiä. Toyota kertoo, että sen tietojen mukaan maailmanlaajuisesti ei yhtään ongelmatilannetta, onnettomuutta tai vaaratilannetta ole tapahtunut.Kampanjan piiriin kuuluvat syyskuun 2006 - syyskuun 2017 välillä valmistetut, tietyt bensiinikäyttöiset Corolla-, Auris- ja Avensis-mallit. Näitä autoja on Suomessa runsaasti, noin 40000 kappaletta.Mahdollisessa ongelmatilanteessa polttoainejärjestelmään kuuluva, haihtuvien päästöjen talteenottoon tarkoitettu komponentti voi materiaaliteknisistä syistä kehittää hiusmurtuman komponentin kuoreen. Tässä tapauksessa haihtuvia päästöjä ja siten polttoaineen hajua saattaa päästä ulkoilmaan.Kampanjan piiriin kuuluvien autojen omistajille tullaan lähettämään erillinen tarkastuskutsu. Tarkastuksen yhteydessä komponentti vaihdetaan asiakkaan autossa veloituksetta uuteen.