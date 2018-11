Pian joka viides kuva hylätään: Kameratolpat räpsyvät, mutta sakko jää hyllylle – tässä syy

Autot

Kameratolppien räpsyille vastatuulta: Pian joka viides kuva joudutaan hylkäämään

kameratolppien sakotuskäytäntö muuttuu pian merkittävästi. Uusi syksyllä hyväksytty tieliikennelaki vaatii, että poliisin valvontakameroiden täytyy tuottaa niin hyvälaatuisia kuvia, että kuljettajan voi tunnistaa niistä varmasti.Esimerkiksi sakealla lumisateella kuljettajan kasvoista voi olla vaikea saada valvontakameroilla riittävän selkeitä kuvia. Esiin nousee nopeasti myös muunlaisia skenaarioita, joissa kuljettajan kasvoja voisi olla vaikea tunnistaa kiistattomasti. Joulun lähestyessä voisi miettiä, kuinka menetellään esimerkiksi joulupukin asuun sonnustautuneen henkilön tapauksessa silloin, jos hän on ajanut ylinopeutta. Voiko joulupukki saada tulevaisuudessa kameratolpasta ylinopeussakon?tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Eduskunta hyväksyi lain kuluneena syksynä. Poliisi arvioi, että joka tapauksessa tulevaisuudessa jopa 60000 ylinopeutta ajanutta selviää vuosittain ilman sakkoa.– Arvio on, että noin 20 prosenttia valvontakameran kuvista menee poistolaariin, koska kuljettajaa ei voida tunnistaa kuvasta, sanoo Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajaYlelleVastaiskuna lainmuutokselle poliisi kertoo kytkevänsä lumisateella tai kovassa vesisateessa päälle ne kamerat, joiden lähistöllä sää on parempi.– Silloin me laitamme useamman kameran ottamaan kuvia ja lisäämme valvontatunteja, lupaa Pasterstein.Tämä taas viittaisi siihen, että automaattisella nopeusvalvonnalla pyritään ennen kaikkea saavuttamaan tietty sakkomäärä, eikä niinkään parantamaan liikenneturvallisuutta. Huonossa kelissähän oikea tilannenopeus on entistä tärkeämpi liikenneturvallisuustekijä. Automaattisen nopeusvalvonnan budjetoitua tuottotavoitetta on arvosteltu aiemminkin.Suomeen hankitaan jatkossa lisää uudenmallisia nopeuskameroita, jotka pystyvät seuraamaan autoja pidemmän matkan, jolloin jarruttaminen vain juuri ennen kameratolppaa ei enää riitä välttämään kuvan ottamista.