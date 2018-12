Autot

Range Roverin pienin malli kasvaa nyt digitaaliseen suuntaan













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Aina kaikkea ei tarvitse laittaa aivan uusiksi. Tällä kertaa vanhaa tuttua lausetta toteuttavat Range Roverin uuden Evoquen viistot perusmuodot, jotka ovat mallin käytännössä täydellisestä uudistumisesta huolimatta säilyneet pitkälti ennallaan.Muilta osin Evoquen muutos onkin sitten jo melkeinpä sataprosenttinen. Ensinnäkin koko auton perusrakenne on pistetty uusiksi, mikä on tuonut mukanaan muun muassa uudet bensiini- ja dieseltekniikkaan perustuvat kevythybridimoottorit. Suomen mallistossa valikoiman kaikkien koneiden jatkeena ovat aina automaattivaihteisto ja neliveto.Ulkoasussa eniten huomiota keräävä uusi yksityiskohta on Range Roverin alkujaan Velar-mallistossaan esittelemät ”Tesla-tyyliset” eli itsestään esiin nousevat moottoroidut ovenkahvat, jotka ovat löytäneet nyt tiensä myös Evoqueen. Sukopolvenvaihdoksessa myös pyöräkoko on kasvanut ja asettuu nyt tehdasmalleissa väliin 17–21 tuumaa.Sisämitoissa ero edelliseen näkyy ennen muuta aiempaa suurempana takaistuimena sekä noin 10 prosentilla kasvaneena tavaratilana.Uuden Evoquen ohjaamonäkymää hallitsee digimittariston ohella suuri tabletinomainen keskinäyttö, joka kohoaa kojelaudasta sähkömoottorin voimin. Se ja keppimalliseksi muuttuneen vaihteenvalitsimen tienoille sijoittuva toinen digiohjain ovat vähentäneet erilaisten fyysisten nappuloiden määrän minimiin.Uusista toiminnoista erikoisinta antia tarjoaa etupyörien asennosta kertova virtuaalinen kameranäkymä, jonka ansioista manööverit ahtaissa paikoissa helpottuvat parhaimmillaan jopa huomattavasti.Toinen digi-innovaatio on peruutuspeiliin integroitu takakameranäkymä. Järjestelmän linssi on alan normaaliratkaisuista poiketen katon ”evässä”, minkä ansiosta kuljettaja voi tarkkailla takana tapahtuvaa tilannetta silloinkin kun peräkontti on auki.Suomeen Range Rover Evoquen uusinta sukupolvea odotellaan ensi vuoden ensimmäisinä kuukausina. Hinnat mallistossa alkavat meillä hieman yli 55000 euron luokasta ja päättyvät tutusti kuusinumeroisiin lukuihin.