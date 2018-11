Autot

Tässä on upouusi kahdeksannen sukupolven Porsche 911 – IS paikalla ainoana suomalaismediana

Mekaniikasta digitaaliaikaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja tietenkin lisää tehoa!





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun uutta Porsche 911:n kahdeksatta sukupolvea katsoo ensimmäisen kerran, ei auto näytä edeltäjäänsä verrattuna juurikaan muuttuneen.Totuus on kuitenkin toinen, minkä voi havaita jo pelkästään auton keulaa hieman tarkemmin tutkimalla. Entistä pidempinokkainen ja aiempaa lähes viisi senttiä leveämpi 911 näyttää sivulta katsottuna entistä hoikemmalta.Sisällä uuden Porschen ohjaamoa hallitsee digitaalisuus. Mittaristossa perinteistä pidetään kiinni vain käyntinopeusmittarilla, joka on tutulla paikallaan keskellä. Sen molemmin puolin on nyt digitaaliset näytöt, joiden sisältöä voi muuttaa oman mielen mukaiseksi. Leveää kojelautaa dominoi puolestaan 10,9-tuumaiseksi kasvanut kosketusnäyttö.Kojelaudan ilme on tuttua 911-linjaa, joka on pysynyt samanlaisena ensimmäisestä sukupolvesta lähtien. Mittareissa on haettu mallia 1970-luvulta. Vakiona on monipuolinen PCM-tietoviihdejärjestelmä , johon on saatavissa eritasoisia yhdistettävyyksiä.Moni aiemmassa mallissa lisävarusteena ollut järjestelmä on nyt vakiona. Saatavana on paljon monipuolisia sovelluksia.Kuljettajan apuna on entistä enemmän avustavia järjestelmiä ja saatavilla on nyt uutena varusteena pimeänäköavustin. Kaikissa uuden sukupolven 911-malleissa on Wet Mode -ajotila. Siinä pyöräholvissa on kaksi anturia, jotka tunnistavat märän tien ja varoittavat siitä ajajaa. Sen lisäksi järjestelmä säätää auton ohjausjärjestelmiä.Edellisessä 911-sukupolvessa siirryttiin vapaasti hengittävistä kuusisylinterisistä bokserimoottoreista kolmelitraisiin tuplaturboihin. Uudessa sukupolvessa polttoaineensuihkutusta on tehostettu ja samalla ahdinten ja ahtoilman jäähdytysjärjestelmää on kehitetty edelleen. Tuloksena on enemmän voimaa eli sitä on S-mallissa peräti 450 hevosvoimaa. Se siirretään joko takapyörille tai kaikille neljälle pyörälle uuden kahdeksanvaihteisen kaksoiskytkinvaihteiston avulla.Suorituskykyä voi kuvailla vanhalla kulahtaneella adjektiivilla, riittävä. Hitainkin uuden sukupolven Porsche 911 S (takavetoinen) kiihtyy nollasta sataan 3,7 sekunnissa. Kun lisätään neliveto ja Sport Chrono lähtöjärjestelmän kera, tuosta ajasta leikataan kolme kymmenystä pois. Huippunopeus on takavetoisella 308 km/h ja nelivetoinen on kaksi kilometriä tunnissa hitaampi.Palaamme kahdeksannen sukupolven Porscheen perusteellisemmin vielä myöhemmin, jolloin kerromme myös muista Los Angelesin autonäyttelyn uutuuksista.