Autoverotus kehitystä ohjaamaan? Suomalaisautot ovat aina vaan entistä vanhempia

Suomalaisautot ovat yhä vanhempia – voisiko autoverotus ohjata kehitystä paremmin?

Autojen keski-ikä Suomessa on jatkanut ikääntymistään tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisimmän tiedon mukaan tyypillinen henkilöauto on maassamme tasan 12-vuotias. Monien mielestä tässä ei ole mitään erityistä epäkohtaa, sillä monet 2000-luvun autot kestävät erinomaisesti käyttöä, ja niiden ajaminen loppuun on suhteessa taloudellisempaa kuin uuden hankkiminen.Asiassa on kuitenkin toinenkin puolensa. Reilussa kymmenessä vuodessa autojen tekninen kehitys on ollut huimaa. Niin päästö- kuin turvallisuusnäkökohdatkin huomioon ottaen uusissa autoissa on kiistämättömät etunsa. Uusia autoja tarvitaan siksikin, että niitä voidaan myöhempinä vuosina käyttää toisten ja kolmansien omistajiensa tarpeisiin pienemmin pääomakuluin. Jokainen autollinen talous ei koskaan tule hankkimaan aina uutta autoa, vaikka siihen ehkä olisi mahdollisuuskin.Lisäksi autoalalta muistutetaan, että tällä vuosituhannella uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat jo vähentyneet noin kolmanneksella. Ilman laatuun vaikuttavat, ns. säännellyt päästöt ovat vähentyneet vieläkin enemmän. Autoalan kehitys ei siis ole maannut laakereillaan päästötalkoissa, vaikka usein niin annetaan ymmärtää. Jotta tämä kehitys voisi vahvistua, tarvitaan Suomessa suhteessa enemmän tuoreempia kulkupelejä.Yhtenä autoilun kehityspolkuna on pidetty ladattavien hybridien ja sähköautojen yleistymistä. Kehittyvä ajoneuvoteknologia vaatii myös tuntuvia infrainvestointeja. Sellaisia ei Suomessa ole kuitenkaan liiemmin vielä nähty, vaan päinvastoin aivan välttämättömänkin tieliikenne-infran korjausvelka on kasvanut huomattavan suureksi.Asiaan tarvitaan pikainen ja reaalinen muutos, jotta Suomen tieliikenteen perusedellytykset voivat kehittyä autojen mukana. On syytä muistaa, että autoilijoilta kerätään vuosittain valtion kassaan erilaisina veroina ja maksuina suoraan ja välillisesti lähemmäs kahdeksan miljardia euroa. Siitä pitäisi riittää jakovaraa, kunhan poliittista tahtoa löytyisi.Tulevana keväänä käydään taas eduskuntavaalit, ja autoiluun liittyvät asiat nousevat varmasti jälleen esille. Yksi kestoaihe on autoverotus, johon nykyhallituksen aikana on tehty hyvin loivaa kevennystä vuosittain. Kuten autokannan ikäkehitys osoittaa, muutokset ovat olleet riittämättömiä. Autoverotukseen tarvittaisiin enemmän ympäristökeskeistä ohjausta, jossa uudet vähäpäästöiset autot saavat tuntuvampaa veroetua.Myös autoveron täydellisestä poistamisesta on puhuttu. Sekin on yksi vaihtoehto, joka varmasti piristäisi autokauppaa. Toteutuessaan se pitäisi kuitenkin toteuttaa niin, että kerran jo autoveronsa maksaneet eivät joudu uusien, korkeampien käyttömaksujen maksajiksi.