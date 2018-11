Autot

45-vuotias mies ihmetteli Saksasta tuodun Audin tehoja – Mittaus paljasti tylyt luvut

on syytä varautua, jos ostaa 11 vuotta vanhan auton. Voi vaikka käydä niin, että oletetun 300 hevosvoiman sijaan autosta löytyy tehoja ”vain” 254,6 hevosvoimaa.Näin kehnosti kävi noin 45-vuotiaalle joensuulaismiehelle, joka kävi viime vuoden elokuussa ostoksilla Jyväskylässä. Mies osti paikalliselta autoliikkeeltä vastikään Suomeen tuodun, alunperin vuonna 2006 Saksassa rekisteröidyn Audi A4 Quattron.Kolmelitraisen diesel-Quattron matkamittarissa oli kilometrejä 265 000. Kauppahinnaksi sovittiin 13 400 euroa, josta mies maksoi tilisiirtona heti yli puolet eli 7 000 euroa. Loppuosa kaupasta maksettiin rahoitusyhtiön kautta.Hetken autolla ajettuaan mies ryhtyi epäilemään, ettei kaikki ole kuten pitäisi. Miehen mukaan myyjä oli vakuuttanut hänelle, että autossa on moottori, josta saa irti tehoa 300 hevosvoimaa ja 630 newtonmetriä.Kaksi päivää myöhemmin mies päätti viedä auton testattavaksi. Mittauksia tekevän yrityksen dynamometrin perusteella moottorissa olikin tehoa lähes 50 hevosvoimaa vähemmän kuin miehen mukaan piti. Vääntöäkin oli selvästi oletettua niukemmin: 547,9 newtonmetriä.pettynyt mies reklamoi puutteellisista tehoista heti tekstiviestein. Vain viisi päivää kaupanteon jälkeen mies palautti Audin autoliikkeen pihalle. Oikeudessa mies vaatii myyjää palauttamaan takaisin maksamansa 7 000 euroa.– Ajoneuvon hevosvoimat ja newtonit ovat olleet kantajalle ratkaiseva ostopäätöksen kannalta, ja hän on tuonut tämän kaupantekohetkellä selvästi esille, kanteessa todetaan.Autoliike vastustaa miehen vaatimuksia. Myyjän mukaan ajoneuvossa ei ollut yhtään virhettä, jonka perusteella kauppa voitaisiin purkaa.Myyjä vetoaa myynti-ilmoitukseen sekä myyntiesitteeseen, joihin ostaja oli perehtynyt ennen kauppaa. Niissä ajoneuvon tehoksi oli kerrottu 233 hevosvoimaa.myöntää antaneensa miehelle ennen kaupantekoa asiakirjan, jossa kerrotaan edellisen omistajan käyttäneen Audia ohjelmoinnissa. Sen seurauksena auton tehot olivat nousseet 300 hevosvoimaan.– Kyseistä tehoa ei ole siis myyjän toimesta ilmoitettu ja luvattu kaupan kohteena olleelle ajoneuvolle ominaisuudeksi, myyjä kertoo vastauksessaan.Muutenkin myyjä muistaa kaupanteon hengen toisin.– Kaikkineen ajoneuvon teho- ja vääntöominaisuuksilla ei ole ollut merkitystä ostajan ostotahtoon, ja myyjä on oikaissut tehoraportin tiedot oikeiksi myynti-ilmoituksin sekä kaupanteon yhteydessä.Audin tehot ovat saattaneet laskea vuoden 2014 jälkeen esimerkiksi autolle tehdyn huollon yhteydessä.mukaan kiistassa ei ole edes kyse suurista summista, sillä tehojen päivittäminen takaisin 300 hevosvoimaan maksaa enintään 450 euroa. Ostaja maksoi testistä sata euroa, ja vaatii nyt myyjää korvaamaan myös tämän summan.Ostaja väittää kertoneensa Audin palauttamisesta autoliikkeen pihaan ennakkoon. Myyjän mukaan ostaja jätti autonsa pihalle omin luvin, kun ketään ei ollut paikalla.Sittemmin auto on kadonnut paikalta, eikä myyjä tiedä, missä se nyt on. Trafin tiedot paljastavat, että auto on poistettu liikenteestä tämän vuoden kesäkuussa.Myyjän mukaan ostaja on ollut passiivinen asian selvittämiseksi. Myyjä katsoo, että ostajan ainoa tarkoitus on purkaa kauppa.