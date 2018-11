Odotus on ohi: Teslan ”kansanmalli” sai vahvan kilpailijan, joka on jo kaupoissa

Autot

Teslan ”kansanmalli” sai vahvan kilpailijan – näin paljon se maksaa, ja näin pitkälle sillä pääsee





Hyundai Kona EV on tutun Kona-malliston uusin versio, täyssähköauto. Auto on jo ollut Ilta-Sanomien koeajossa, ja ensimmäiset tulokset sen kulutuksesta sekä toimintamatkasta Suomessa ovat valmiit.Kona EV:n hinnat alkavat 42 990 eurosta, joten se haastaa tuoreeltaan Teslan Model 3:n, jota on pidetty amerikkalaisvalmistajan ensimmäisenä kansanmallina. Model 3:n hinnat pidemmän kantaman versioissa ovat Suomessa vielä avoinna, mutta hinta tullee asettumaan juuri samoille, suunnilleen 40 000 ja 50 000 euron hujakoille.Kona EV:ssä on alkuvaiheessa 64 kWh:n akusto, pienemmän kapasiteetin versio saapuu perässä. Koeajon aikana saavutimme autolla alhaisia, jopa noin 15 kWh:n kulutuslukemia sadalla kilometrillä, olosuhteista riippuen. Lämpötilat liikkuivat testijaksolla kolmesta seitsemään asteessa, joten autoa piti jatkuvasti myös lämmittää.Keskikulutus asettui reiluun 16 kWh:n sadalla. Tämä tarkoittaa, että Kona EV:llä voi todellisuudessakin saavuttaa jopa 400 kilometrin kantaman yhdellä täydellä latauksella, ja kovillakin pakkasilla saavutetaan noin 350 kilometrin kantama. Tulos on hyvä ottaen huomioon auton hintataso ja päästöttömyys tien päällä. Kona EV on suhteellisen sporttinen SUV, joka ampaisee nollasta sataan vain 7,6 sekunnissa. Sähkömoottori tarjoaa välittömästi käyttöön 395 Nm vääntöä.Kona EV on varustettu kiinteällä 7,2 kW:n laturilla, joka muuntaa kotona seinäpistorasiasta saadun vaihtovirran tasavirraksi latausta varten. Kotilataus on hidasta. Sen sijaan tien päällä 100 kW:n tasavirtalaturilla – kunhan niitäkin Suomeen lisää saadaan – litiumionipolymeeriakun latautuminen 80 prosentin varaustasoon kestää vain 54 minuuttia molemmissa akkuversioissa.Toistaiseksi yleisempää 50 kW:n latauspistettä käytettäessä pienempi 39 kWh:n akku latautuu 57 minuutissa ja 64 kWh:n versio 75 minuutissa. Suuremman akun versiossa saavutetaan siten varovaisestikin arvioiden noin 260 kilometrin toimintamatka tunnin pikalatauksessa. Tällaiset latausajat ovat pidemmillä matkoilla jo aivan siedettäviä, vaikka sähköautolla liikkuminen tarkoittaakin sitä, että etukäteissuunnittelua kannattaa tehdä.Taukojen pitäminen esimerkiksi 300 kilometrin ajorupeamien välein on sen sijaan jopa suositeltavaa, olipa alla sitten millainen auto tahansa.Kona EV:ssä on sama takuu kuin muissakin Hyundain henkilöautoissa, seitsemän vuotta ilman kilometrirajoitusta. Lisäksi Kona EV:n akun takuu on kahdeksan vuotta tai 200 000 kilometriä.