Onko tässä Suomen matalin ”lumiaura”? Volkswagen-tuunaaja innostui toden teolla: katso kuvat

Autot

Volkswagen-tuunaaja innostui toden teolla: onko tässä Suomen matalin ”lumiaura”?













Suuret pyörät, korkea vannekoko ja renkaiden matala profiili ovat edelleen tuunaamisen kulmakiviä. Joskus vannekoon kasvattamisessa mennään jopa niin pitkälle, että auton pyöränkaaria laajennetaan reippaasti suurempien vanteiden ja renkaiden auton alle sovittamiseksi.Ilta-Sanomien autotoimitus kohtasi tällaisen tuunatun auton Vantaalla. Vanhemman Volkswagen Passatin tuunamisessa oli lähdetty niin radikaaleille linjoille, että muutokset varmasti näkyivät.Kesärenkailla ja –vanteilla madallettu auto on varmasti ollut näyttävä, mutta talven tullen kaikki onkin sitten muuttunut.Talvirenkailla tuunattu Volkkari lähes raapii maata. Maavaraa ei jää kuin pari senttiä, jos sitäkään. Suomen talvisessa loskassa ja lumessa autosta tulee melkoinen lumiaura, jonka etuspoileria käy jo sääliksi. Hälyttävän matalaksi muuttunut vuoden 2001 Passat tuskin menisi myöskään katsastuksesta läpi pienen maavaransa vuoksi – ellei sitten autossa ole ilmajousitusta, jonka avulla ajokorkeutta voidaan säätää. Vakiovarusteena autossa ei ilmajousitusta ole ollut. Siinäkin tapauksessa tosin auton talvipyörät vaikuttavat hämmentävän pieniltä suurissa pyöränkaarissa.IS ei tavoittanut auton omistajaa. Kyseinen VW Passat on vuosimallia 2001, eli tyyppikoodin B5.5 auto. Siinä on alun perin 1.8-litrainen, 110 kW:n bensiinimoottori. Kyseiseen korimalliin on saanut myös huomattavan tehokkaita moottoreita ja 4Motion-nelivedon.