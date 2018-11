Uusi maa liittymässä fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen kieltorintamaan vuonna 2040?

Autot

Fossiiliset polttoaineet kielletään vuoteen 2040 mennessä – uusi maa liittyy rintamaan?

26.11. 18:30

Polttomoottorikiellot Espanjassa suunnitellaan uusien bensiini- ja dieselautojen myymistä kieltävää lakia.

Espanjan hallituksen kerrotaan suunnittelevan lakiehdotusta, joka kieltäisi uusien bensiini- ja dieselpolttoautojen myynnin vuoteen 2040 mennessä. Suunnitelman sanotaan olevan asiakirjaluonnoksena uudelle ilmastonmuutosta koskevalle lakiesitykselle, kertoo Reuters. Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin uskotaan vievän esitystä eteenpäin espanjalaisessa parlamentissa vuoden 2019 loppuun mennessä.



Asiakirjassa todetaan, että "tärkeimmät välttämättömät muutokset vaikuttavat liikenteeseen. Vuodesta 2040 alkaen hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröinti ja myynti Espanjassa eivät ole sallittuja."



Mikäli suunnitelma toteutuu, on se samansuuntainen kuin jollaisia joissakin muissa Euroopan maissa on jo aiemmin esitetty. Ranska ja Britannia ovat olleet samoilla linjoilla, ja Norjassa on jopa väläytelty vuotta 2025 kaikkien uusien polttomoottoriautojen myynnin kiellolle. On kuitenkin vielä epäselvää, voisiko tuore pääministeri Sanchez saada Espanjassa esityksen parlamentin hyväksymäksi.