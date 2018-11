Saksalaisilta premium-autovalmistajilta ensi vuonna massiivinen malliryöppy

Autot

Saksalaiset premium-autot vyöryvät ensi vuonna uusin mallein markkinoille

Pistokehybrideitä BMW:ltä

Mercedes-Benzin ensimmäinen sähköauto

Porsche luottaa 911:een

Vuosi 2019 on saksalaisille premium-valmistajille kiireinen. Niin Audi, BMW, Mercedes-Benz kuin Porschekin tuovat mallistoonsa lukuisia uusia tai uudistettuja autoja.Audin uutuuksista tärkeimmät ovat sähköauto e-tron, pieni SUV SQ2 sekä sen iso-isoveli SQ8, kevyesti maastohenkinen A6 Allroad, S6 ja S6 Avant, S7 Sportback, A8 V8, Q7 facelift, sekä uudet Q4 ja A3. Näiden lisäksi Audilta saadaan lukuisia muita pienempiä päivityksiä.BMW:llä on myös oltu ahkeria, ja esiteltävää riittää koko vuodeksi. Luvassa ovat kokonaan uusi 3-sarja, Z4, X7, X3:n ja X4:n M-versiot, 3-sarjan farmariversio, sähköauto e-Mini, uusi 1-sarjalainen, X5:n ja 3-sarjan PHEV-pistokehybridiversiot sekä 8-sarjan Gran Coupé ja 8M Coupè. Faceliftiä odotellaan X1:stä ja 7-sarjasta.Mercedes-Benzin vuosi tulee olemaan suorastaan hengästyttävä. Tulossa ovat uudet GLE, B-sarja, täyssähköauto EQC, CLA, GLS, CLA Shooting Brake, GLA ja GLE Coupé. Faceliftit saavat V-sarja, GLC ja GLC Coupé sekä Smartit Fortwo ja Fortwo. Niinkään facelift tulee AMG GT-malleihin Coupé ja Roadster.Porsche on niin ikään ollut työn touhussa, sillä sen on tarkoitus esitellä uudet mallit legendaarisesta 911:stä Carrera (S) ja Carrera (S) Cabrio-versioina, joiden lisäksi uutuuksia ovat 718 Boxster T, 718 Cayman T, 911 Speedster, Cayenne Turbo S e-hybrid, Cayenne Coupé ja täyssähköauto Taycan. Macan saa faceliftin keväällä.Ottaen huomioon että tässä olivat vain tietyn segmentin uutuudet, on ensi vuodesta tulossa uutuusautorintamalla hyvin kiireinen.