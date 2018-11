Dieselautot: Euroopassa taas roima pudotus

Autot

Dieselin suosio hiipuu edelleen Euroopassa

Lähes viidennes pudotusta

Isot maat ratkaisevat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bensiini ja hybridit nousussa

Uusien dieselajoneuvojen kysyntä Euroopassa on heikentynyt edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas bensiini- ja eritasoiset sähköistetyt vaihtoehdot kasvattavat yhä suosiotaan.Euroopan markkinoilla rekisteröityjen uusien dieselhenkilöautojen määrä laski syyskuun loppuun mennessä peräti 18,2 prosenttia edellisvuodesta, kertoo tutkimuslaitos IHS Markit. Euroopan autoteollisuusyhdistys ACEA (Association of Constructeurs Européens d'Automobiles) on julkaissut Euroopan unionin alueen henkilöautojen polttoainekohtaiset rekisteröintitiedot vuoden 2018 kolmannelle neljännekselle. Tilastoissa eivät ole mukana Kroatian, Kyproksen, Luxemburgin ja Maltan rekisteröinnit.ACEA:n tilastoista käy ilmi, että dieselin markkinaosuus on lähestulkoon romahtanut viime vuoden vastaavan ajanjakson 43,1 prosentista tämän vuoden 34,7 prosenttiin heinä-syyskuussa. Pudotusta oli lähes viidennes, kun uusia dieselhenkilöautoja rekisteröitiin kaikkiaan 1 208 639 kappaletta. Suurin lasku prosentteina nähtiin Briteissä, jossa dieselautojen rekisteröinnit pienenivät hätkähdyttävästi 33,9 prosenttia.Huomattavaa laskua nähtiin myös monissa muissa maissa, kuten Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Näissä maissa kuluttajilla on totutusti ollut pidempiaikaiset suhteet dieseliin, mutta silti niissäkin uusien dieselautojen osuudet ovat laskeneet vuodentakaisesta 16,0 prosenttia, 16,7 prosenttia sekä 12,2 prosenttia. Ranskassa, missä dieselin ja muidenkin polttoainehintojen korotuksia vastaan on käyty jopa mielenosoituksia, laskua oli vain 9,3 prosenttia, mikä sekin on kuitenkin tuntuva pudotus.Itävallassa, Belgiassa, Tshekissä, Suomessa, Irlannissa, Hollannissa, Slovakiassa ja Sloveniassa nähtiin kaikissa kaksinumeroisia prosentuaalisia pudotusnumeroita. Vain Puolassa, Romaniassa ja Tanskassa dieseleiden suosio kasvoi.Dieselautojen suosion hiipuminen on lisännyt bensiinikäyttöisten ja hybridien myyntiin. Hybridi-sähköajoneuvot (HEV) ovat edelleen tämän luokan johtaja, ja vuoden kolmannella neljänneksellä niitä rekisteröitiin yhteensä 147 649 kappaletta. Luvussa on kasvua peräti 37,1 prosenttia vuodentakaisesta.Hybridien rekisteröinnit nousivat kaikissa maissa, mutta merkittävimmät kasvut kirjattiin Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Euroopan suurimmilla automarkkinoilla, Saksassa, hybridien rekisteröinnit suorastaan räjähtivät käsiin peräti 85,6 prosentin kasvullaan.