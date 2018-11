Autoveroon odotetaan korjauksia ennen joulua: Jäävätkö ylimääräiset verot voimaan?

Autot

Jäävätkö korotetut autoverot voimaan? Autoala odottaa korjauksia, mutta aika käy vähiin

Selvitys avainasemassa

Syksyllä ostetut päänvaivana

Oliko verokäyrä neutraali?

Autovero tuntuu olevan ikiliikkuja, joka ei jätä suomalaisia rauhaan. Joulukuun alkupuolella odotetaan jälleen uusia muutoksia autoveron laskentaan, joskaan vielä ei ole varmaa, tulevatko ne toteutumaan – ja jos niin käy, millaisina. Ongelmana taustalla väijyy vielä kansalaisten epätasa-arvoinen kohtelu autoveron kantamisen määrässä.Valtiovarainministeriö on tilannut VTT:ltä selvityksen syksyn WLTP-autoveromuutoksen vaikutuksista. Selvityksen on määrä valmistua tämän kuun lopulla, ja sen myötä autoveroon saattaa olla tulossa jälleen muutoksia.Jos VTT:n selvityksen perusteella voidaan katsoa, että syyskuun alussa voimaan astunut WLTP-hinnoittelu ei ole toteutunut suunnitellun kaltaisena, tullaan ns. autoverokäyrää muokkaamaan jonkin verran.Autoalalla odotetaan, että autoveron määrä laskisi selkeästi esimerkiksi useiden automaattivaihteisten nelivetomallien osalla, sillä monien sellaisten hinnat nousivat tuntuvasti syyskuun alussa.Jos autoveroa päädytään rukkaamaan, edessä on vielä yksi ongelma: syksyn aikana ostetut autot, joista on jo ehditty maksaa mahdollisesti korkeampi autovero. Euromääräisesti puhutaan jopa useista tuhansista euroista. IS tiedusteli verohallinnon autovero-osastolta, tullaanko tällaisille autonostajille automaattisesti palauttamaan heidän ”ylimääräisenä” maksamansa autoveron osa.Verottajalta ei vielä osattu antaa asiaan vastausta, sillä sen mukaan asiassa pitää ensin odottaa lainvoimaisia päätöksiä ja niiden tulkintoja. Suomen autoverotuksen lähihistoriassa on tuhansia aiempia tapauksia, joissa käytetyn auton maahan tuoneet yksityishenkilöt ovat kärsineet tuntuvia tappioita, koska heille ei Eurooppaoikeuden vastaisesti ole palautettu ylimääräisesti perittyjä veron osia. Asiassa on valtion taholta käyty jopa selkeää viivytystaistelua.Nyt vaarana on, että syksyllä autonsa ostaneiden joukosta löytyy uusia uhreja, joiden täytyy seurata erityisen tarkalla silmällä oikeuksiensa toteutumista. Uuden kevyemmän veromallin - siis edelleen vain jos sellainen tulee - aikana autonsa ostaneet saavat saman auton mahdollisesti tuhansia euroja edullisemmin.Suomi siirtyi ensimmäisenä maana maailmassa syyskuun alussa käyttämään autojen uutta WLTP-perusteista päästöarvoa. Sen myötä myös autoverotusta muutettiin. Tarkoituksena oli, että uusi mittaustapa ei vaikuttaisi merkittävästi autoveron määrään ja siten autojen hintoihin. Uudistuksen piti olla ”kokonaisvaikutukseltaan neutraali”, oli Valtiovarainministeriön viesti.Näiden seikkojen vuoksi autoveron prosenttikäyrää rukattiin uuteen uskoon. Muutos jäi kuitenkin liian loivaksi, ja useiden tavallistenkin henkilöautojen hinnat nousivat varsin tuntuvasti. Nyt käsillä olevan VTT:n selvityksen on siis tarkoitus määritellä, onko veron määrityksen tarkistukseen aihetta.Adventti on jo ovella, ja vuodenvaihteen jälkeen autoveroa on joka tapauksessa tarkoitus hiven höllentää aikaisemman hallitusohjelman mukaisesti. Eduskuntavaalit odottavat keväällä, ja luvassa on varmasti taas erilaisia vaalilupauksia myös autoveron kohtalon suhteen. Ehtiikö VTT:n selvitys ajoissa, jotta VM saattaisi mahdollisen verokorjauksen voimaan vielä tämän vuoden puolella, vai jäävätkö muutokset ensi vuoden puolelle, jos niitä ylipäätään tehdään?Kun jouluun on aikaa alle kuukausi, vaikuttaa se päivä päivältä epätodennäköisemmältä.