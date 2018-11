Autot

IS tutustui upouuteen Mersun B-sarjaan – etsii yhä itseään, onko tämä tila-auto, farmari vai crossover?





Tyyppikoodia W247 kantava kolmannen sukupolven B-sarja on edeltäjäänsä solakampi. Kun B-sarjaa viimeksi päivitettiin faceliftillä vuonna 2014, puhuttiin vielä puhtaasti tila-autosta, kansainvälisellä termillä MPV.Tuolloin mukana oli myös täyssähköversio samasta autosta. Nyt mennään yhä häilyvimmille rajoille. Meredes-Benz puhuu itse B-sarjalaisesta nimellä ”sports tourer”, joka viittaa enemmän farmarikorin suuntaan. Siihen näyttäisi auton uudistunut korikin yhä vahvemmin taipuvan. Uusi B-sarjalainen on edeltäjäänsä himpun pidempi ja leveämpi, mutta aavistuksen matalampi. Akseliväli on kasvanut kolme senttiä.Näiden muutosten myötä B-sarja on nyt solakampi ja urheilullisempi, vaikka monikäyttöisyys on edelleen vahvasti autossa mukana.Täyssähköversio jää sellaisenaan pois tästä mallisarjasta, koska Daimlerilta on tulossa oma täyssähkömallistonsa.Onko uutuus sitten vielä tila-auto vai tavallista korkeampi farmari, vai ehkä näiden sekoitus eli crossover, jäänee jokaisen itse päätettäväksi.Moottorivalikoimaa uuteen B-sarjaan voi luonnehtia konservatiiviseksi, sillä tarjolle on alkuun tulossa 1,3-litrainen bensiinimoottori (B180 ja B200) sekä 1,5-litrainen (B180d) ja uusi versio 2,0-litraisesta OM 654-dieselmoottorista (B200d ja B220d). Tämä moottori on autossa nyt poikittain.Näiden aloitusvaiheen voimanlähteiden tehot liikkuvat 136:n ja 190:n hevosvoiman välillä, vääntölukemat 200 – 400 Nm:n haarukassa. Isomman dieselin pariksi on tulossa myös uusi kahdeksanportainen 8G DCT-vaihteisto.Ilta-Sanomat on ollut tutustumassa uuteen B-sarjaan Espanjassa, ja palaa aiheeseen tarkemmin myöhemmin tällä viikolla. Suomeen autot ehtivät helmikuussa, ja niiden hinnat julkistetaan tammikuussa. Uusia WLTP-kulutusarvoja ei ole vielä tiedossa, joten meikäläisiä hintoja olisi mahdotonkin laskea, vaikka verottomat hinnat olisivatkin tiedossa.