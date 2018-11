Riita auton valoista eteni hoviin asti: Ostaja luuli saaneensa Mersun Xenon-valoilla – käräjäkuluihin upposi pienen auton hinta

Autot

Auton valoista ei ollut enää mitään puhetta. Ostaja teki ennen kauppaa koeajonkin.

Ostajan on maksettava omat asianajokulunsa, jotka nousivat 10 000 euroon. Autotalo maksaa 9 000 euron asianajolaskunsa.Helsingin käräjäoikeus hyväksyi vain pienen osan ostajan vaatimuksista, minkä vuoksi oikeus päätti, että kumpikin osapuoli maksaa viulunsa.Autokaupat harvoin etenevät hoviin saakka, mutta sinnikäs helsinkiläinen autonostaja vei riidan vielä Helsingin hovioikeuteen, joka ei antanut jatkokäsittelylupaa.Mercedes Benz ML -ajoneuvoon ihastunut ostaja maksoi autosta 63 500 euroa. Hän kävi ennen kaupan solmimista puolenkymmentä kertaa ihailemassa autoa.Myynti-ilmoituksen mukaan autossa piti olla Xenon-ajovalot ja lämmitettävä lasinpesujärjestelmä.Kaksi kuukautta mies oli menopelillään ollut liikenteessä, kunnes meni korjaamolle asennuttamaan uudet polttimot. Korjaamolle miehelle kerrottiin, että autossa on tavalliset H7-ajovalot, eikä lasinpesujärjestelmäkään ole lämmitettävä.Asiakkaalle selvisi, että hänen toivomansa ajovalot maksavat asennettuna 10 000-12 000 euroa ja lasipesujärjestelmän hinta olisi 1 500 euroa.Asiakas vaati autotalolta 11 500 euron alennusta, toivomiaan laitteita, ja kaupan purkukin oli yksi vaihtoehto. Autotalo ei suostunut täyttämään mitään toivetta.Riita meni käräjäoikeuteen ja asiakas vetosi myynti-ilmoituksen tietoihin. Autoliikkeen edustaja kertoi oikeudessa, että asiakas sai ennen kauppaa saanut tiedon Xenon-ajovalojen puuttumisesta, ja hän oli sen itse myös todennut.Autokauppaa asiakas hieroi kahden eri automyyjän kanssa. Ensimmäinen myyjä oli kertonut ajovalojen todellisen tilanteen. Hän kertoi oikeudessa, että asiakas vaikutti todella pettyneeltä, kun hän sai tiedon, että autossa onkin halogeenit. Auto laitettiin hallissa käyntiin ja automyyjälle jäi mielikuva, että kauppoja ei tule.Myöhemmin mies ilmestyi uudelleen tutkailemaan Mersua ja teki autosta toisen automyyjän kanssa kaupat. Auton valoista ei ollut enää mitään puhetta. Ostaja teki ennen kauppaa koeajonkin.Pari kuukautta myöhemmin ostaja tuli liikkeeseen ja kertoi, että jos hän olisi tiennyt totuuden valoista, niin kauppa olisi jäänyt syntymättä.Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että auton ajovaloista oli osapuolten välillä keskusteltu ennen kauppaa, eikä kaupan teon jälkeen niistä enää keskusteltu.Ratkaisun mukaan ostaja tuli tietoiseksi, ettei autossa ollut Xenon-valoja ja tiedon sai myös ostajan vaimo, joka oli paikalla, kun valoista autoliikkeessä keskusteltiin. Myyjä oli oikeuden näkemyksen mukaan oikaissut myynti-ilmoituksen virheellisen tiedon, eikä myyjä näin erehdyttänyt ostajaa.Oikeus katoisi kuitenkin, että ostajalla oli oikeus tuhannen euron korvauksen lasinperusjärjestelmästä.Käräjäoikeus arvio, että vain kymmenesosan ostaja sai vaatimuksistaan lävitse ja muilta osin kanne hylättiin.Hovioikeuden jutussa antama ratkaisu on viime viikolta.