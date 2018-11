Koeajo: Kuin sarjakuvasta – Toyota Aygo tarjoaa persoonallisen ulkomuodon lisäksi kangaskaton

Autot

Kuin sarjakuvasta – Toyota Aygo tarjoaa persoonallisen ulkomuodon lisäksi kangaskaton





Kun muotoilijat sanovat saaneensa inspiraationsa japanilaisista Manga-piirretyistä, niin onhan sitä keulailmettä katsottava vähän pidempään. Ja totta, Toyota Aygon x-kirjaimen muotoisessa naamavärkissä on nyt kieltämättä entistäkin enemmän sarjakuvamaista, suorastaan karikatyyristä otetta.Sisällä auton ilme on sen sijaan säilynyt kasvojenkohotuksesta huolimatta lähes ennallaan, ellei lukuun ota verhoilukankaiden uusia kuoseja sekä aavistuksenomaisesti viilattua kojelautanäkymää. Oleellisimmaksi sisäparannukseksi nouseekin auton uudistunut tietoviihdejärjestelmä, joka käsittää nyt muun muassa tuen älypuhelimien peilaamiseen.Moottoreita Aygoon on tarjolla vain yksi, eli tuttu kolmipyttyinen bensakone, jonka tehoa on kasvatettu sitten viime näkemän tasan kolmella hevosvoimalla. Manuaalivaihteiston ohella saatavilla on myös x-shiftiksi nimetty robottivaihteisto. Sen sujuva toiminta vaatii tosin kuljettajalta opettelua. Jos tämä unohtuu, tulee menosta tökkivää.Vaikka Aygon piskuinen moottori ei olekaan puoliautomaatin kera mikään kisatykki, riittää paketti liikuttamaan pikkuautoa ihan riittävästi – kunhan vain ramppiliittymiin ja ohituksiin ei asettele liikaa turhia toiveita.Maantiellä kevyt mini-Toyota ei ole muutenkaan ihan elementissään, sillä sivutuuli ja urat vaivaavat turhankin helposti. Kääntöpuolella Aygo onkin sitten taajamissa kaikin puolin näppärä vekotin, jolla ei parkkipaikkaa kauan tarvitse etsiä.Tiloiltaan Toyota Aygo on etupenkkiläiselle riittävä ja taakse istahtaville ahdas. Myös tavaratila on pieni.Ai niin, se otsikon aurinko! Aygoon on nimittäin saatavilla noin tonnin lisähinnasta täysikokoinen avattava kangaskatto, joka on tässä hinta- ja kokoluokassa suoranainen erikoisuus. Rättiluukku tuo paitsi tunnetta, myös aitoa mukavuutta odottaviin kuumiin kesäpäiviin. Rohkea voi käyttää avattavaa kesäkattoa myös talvella ja saavuttaa parhaimmillaan suoranaisen rekiretkitunnelman.Perjantaina julkaistussa IS:n paperilehden koeajoartikkelissa oli kiitämme & moitimme -osiossa väärät tiedot. Alla löytyvät Aygon yhteyteen tarkoitetut luonnehdinnat.