IS testasi uudestisyntynyttä Alpinea: Tämän auton soisi löytävän tien Suomeen asti

Uudestisyntynyt Alpine – tämän auton soisi löytävän tien Suomeen asti













Tie taittuu vasemmalle ja oikealle, mutkaa seuraa heti toinen. Sveitsi on täynnä syheröisiä pikkuteitä, joten mikä olisikaan parempi paikka testata uutta Alpinea.Kyseessä on Renault’n tekniikkaan tukeutuva kompakti, kaksipaikkainen urheiluauto, joka herättää henkiin vuonna 1961 tuotantoon tulleen alkuperäisen Alpinen hengen.Sympaattisen Alpinen ratissa on helppo aikamatkustaa 1960-luvulle, jolloin maailmassa oli vielä paljon keveitä, kohtuuhintaisia ja takavetoisia urheiluautoja. Vähitellen ne kuitenkin katosivat – melkein sukupuuttoon. Sitten aivan 80-luvun lopussa Mazda keksi synnyttää MX-5:n.Uudelleensyntyneessä Alpinessa on paljon samaa. Mazdasta poiketen se on vain umpinainen, ja moottori sijaitsee kuskin takana. Kyseessä on 1,8-litrainen bensaturbo; sama, joka löytyy muun muassa Renault Megane RS:n keulalta.Tehoa on 252 hevosvoimaa, mikä antaa niukasti yli tuhat kiloa painavalle autolle rivakat kyydit. Satasen vauhtiin päästään 4,5 sekunnissa, eli puhutaan varsin urheilullisesta laitteesta.Suorakiihtyvyys ei ole kuitenkaan varsinaisesti tämän auton juttu. Juju on ajamisen hauskuus. Keveys, urheiluautomainen alusta ja jousitus, joustavan vahva moottori sekä välitön ja nopea ohjaus muistuttavat kuskia nopeasti siitä, miksi vanhoja autoja on niin hauska ajaa. Kokemus on rehellinen. Kuski tuntee olevansa osa autoa.Uutta tekniikkaa on toki tukemassa ajokokemusta. Sähköinen tasauspyörästö ja erikseen takapyöriä jarruttava torque vectoring -järjestelmä pitävät pepun tiukasti tiessä. Toki perän saa provosoitua ronskimmalla kaasun käytöllä heilahtelemaan, mutta kuski tuntee olevansa aina tilanteen herra.Painonjakauman rakentamisessa on varmasti ollut haasteensa, moottori kun sijaitsee kuitenkin taka-akselilla. Esimerkiksi polttoainesäiliö on siksi keulalla.Auton keveys syntyy alumiinikorista, joskin osia on valmistettu myös komposiitista. Kovalla (ja siksi kevyellä) muovilla kuorrutettu ohjaamo on melko askeettinen, mutta silti kokonaisuus on sympaattisen tyylikäs. Kaikki tarvittava löytyy: liitäntä älypuhelimelle, automaatti-ilmastointi sekä moderni viihde/hyötyjärjestelmä kosketusnäyttöineen.Vaihteistona on seitsenportainen kaksoiskytkinautomaatti, joka istuu yllättävän hyvin auton urheilulliseen luonteeseen.Koeajon aikana Alpineen on helppo ihastua. Ohjaamon yksityiskohdat jaksavat viihdyttää, ja välitön ajamisen hauskuus nostaa jatkuvasti kuskin suupieliä virneeseen. Nelisylinterinen moottorikin pörisee ihan kivasti.Pisteet Renault’lle, että se on tuonut tällaisen auton katumaastureita pullistelevaan maailmaan.